Valeo est une des pépites de l’industrie automobile française, et même mondiale. L’entreprise compte parmi ses clients tous les constructeurs automobiles de la planète, à qui elle fournit des équipements qui vont de l’ampoule de phare au lidar de troisième génération (celui que l’on retrouve notamment à bord de la dernière Mercedes Classe S) en passant par les systèmes d’alterno-démarreurs - inventés par elle - qui assurent la fonction stop&start au feu rouge.

dailymotion Les interviews du Mondial 2022 - Michel Forissier (Valeo): "la mobilité, c'est la vie"

Le chiffre d’affaires de Valeo, qui emploie quelques 103 000 personnes à travers le monde, avec des usines sur tous les continents, s’est élevé l’an dernier à 17 milliards d’euros. Toujours à la pointe de l’innovation, ce qui constitue sa raison d’être, Valeo est aussi l’un des plus grands déposants de brevets au monde. Du sérieux, donc.

Dans ces conditions, inutile de vous dire à quel point Caradisiac était heureux de recevoir Michel Forissier, patron de l’ingénierie du groupe, pour une interview sur son stand au Mondial de l’automobile.

Fort de ses 42 ans d’expérience dans l’automobile, dont 25 chez Valeo, l’homme dispose d’une vision extrêmement large des enjeux de l’automobile d’aujourd’hui, et surtout de demain. L’intérêt de sa parole, qui s’apparente à celle d’un « grand sage de l’automobile » est qu’elle dépasse les considérations conjoncturelles dont les constructeurs automobiles nous rebattent les oreilles, pour nous emmener plus loin.

"La mobilité, c'est la vie."

Et ce plus loin, c’est un avenir électrifié qui permettra réellement de faire baisser la dette carbone des transports à travers la planète. « Il faut aller plus vite », assène même notre homme. « Le changement climatique ne nous attend pas. La mobilité représente 18% des émissions de CO2 à l’échelle mondiale.»

Et Michel Forissier d’expliquer que les nouvelles générations vont réinventer l’automobile : « elle va vers le zéro émission, elle sera connectée, en partie autonome et recyclable. C’est un objet qui se réinvente, et on n’en est qu’au début. » Prenez dix minutes pour écouter attentivement Michel Forissier, qui nous l'assure: "la mobilité, c'est la vie." Bref, une bouffée d'optimisme salutaire dans le climat morose actuel.