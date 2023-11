Alpine X Lapierre : voiture et vélo à la française

Tout commence par une rencontre aux Pro days, sorte de version salon du réseau social Linkedin autour du thème de la mobilité. S’ensuivent des discussions entre Alpine et Lapierre qui aboutissent à une collaboration qui donne lieu à une série de vélos pointus et sportifs. Ainsi naquirent les Alpine Lapierre Overvolt GLP III Alpine Edition, Aircode DRS Alpine et même un Aircode DRS Le Mans pour aller avec l’Alpine A 110R Le Mans, la voiture au moteur 4 cylindres la plus chère du marché (ou presque).

Aircode DRS X Alpine : le vélo de route qui va vite et surtout vêtu du manteau Bleu Alpine Il s’agit du premier vélo issu de cette collaboration. L’Aircode DRS X Alpine est un DRS 9.0 de 2023 aux couleurs de la berlinette. De la transmission Dura-Ace Di2 (transmission sans fil) aux roues en carbone Lapierre, en passant par les pédales, le dérailleur ou encore le cadre, tout est identique à un détail près : la peinture. C’est le seul élément pouvant justifier le passage de 8 399 euros à 9 000 euros. Mais la présentation du jour a porté sur deux autres vélos. Le premier est une version Le Mans non commercialisée aux couleurs de l’Alpine A110 R Le Mans. Même couleurs, même idée de performance. Un totem publicitaire désirable.

Pourquoi un VTT électrique ? Car Alpine va proposer des véhicules électriques dont très probablement un SUV.

Lapierre Overvolt GLP III SE : le VTTAE performant

Il existe plusieurs disciplines en VTT. L’enduro est la plus exigeante puisqu’elle oblige à monter rapidement en haut d’une montagne (avec des phases non chronométrées durant lesquelles vous pouvez être amené à porter le vélo) puis à effectuer une descente la plus rapide possible, sur des tracés techniques.

C’est une discipline inspirée des courses d’enduro motos et du rallye automobile. Il n’était donc pas étonnant que la personne derrière la conception et la mise au point de ce vélo soit un amateur de rallye et possesseur d’une Toyota Yaris GR qu’il n’a pu s’empêcher de modifier et d’alléger.

Il s’appelle Nicolas Vouilloz et il a été « accessoirement » champion du monde de descente en VTT 7 années consécutives (et même 10 années de suite en incluant la catégorie junior). Rien que ça ! Il a même un petit palmarès en rallye auto.

Nicolas a donc proposé à Lapierre de repenser le développement du vélo en se basant sur la masse et sa répartition, à la manière de la conception de l’Alpine. Or, l’élément le plus dense et donc lourd du vélo est sa batterie suivie de son moteur. Lapierre a décidé de partir de cette base, en plaçant la batterie juste au-dessus du bloc électrique Bosch. C’est ce qui confère à ce Lapierre Overvolt GLP III Alpine édition ce look si particulier.

D’ailleurs, sachez pour l’anecdote que ce projet a été repoussé. Pensé avant l’intégration des batteries dans les tubes inférieurs des cadres, il s’est avéré opérationnel au moment où la batterie intégrée devenait la norme.

Le poids est l’ennemi de l’efficience. Une fois les masses importantes positionnées au centre bas du cadre, Lapierre a cherché à gratter le moindre gramme. Cela passe par le cadre carbone, bien que ce matériau ait été choisi pour sa légèreté, il l’a également été pour son procédé de conception qui était plus adapté pour intégrer les éléments que l’aluminium moulé. Ce cadre pèse 3,3 kg en taille M.

Pour le reste, la fourche Racing Shox 38 de Fox au débattement maximum de 170 mm est dénuée de ressort (trop lourd), remplacé par de l’air. Les freins Shimano XTR M9100 à 4 pistons sont composés de magnésium, de carbone, de titane et d’aluminium.

La selle Fizik Terra Aidon est ajourée, les roues E-DEEMAX sont en carbone, le pédalier également.

Côté moteur, Lapierre a intégré le Performance Line CX Race Limited Edition, meilleur système de Bosch à ce jour. Il s’agit du modèle au meilleur rapport couple (85 Nm) / poids (2,75 kg). La batterie de cette version Alpine a une capacité de 725 Wh, soit 25 Wh de plus que celle du GLPII. Ce qui lui confère un poids de 3,9 kg.

Notez que la transmission est sans fil. Enfin, l’écran Knox intégré au-dessus du tube supérieur du cadre. Une position peu pratique et qui devra envoyer tout le vélo en SAV en cas de problème.

Nous terminons par le prix qui coupe le souffle : 11 499 euros, soit le même prix que le GLP III Team de la marque. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un modèle visant la performance et d’une édition limitée à 300 exemplaires.

Quant aux similitudes, elles sont nettement moins nombreuses que pour l’Aircode : fourches différentes, roues différentes, transmissions différentes, tant et si bien que ce modèle Alpine se place entre l’Overvolt GLPIII Elite et la version Team déclinée de la compétition.

Le modèle est déjà commandable sur le site de Lapierre. Notez que les vélos ne seront distribués que par Lapierre. Ceux que vous verrez dans les concessions Alpine ne serviront qu’à l’exposition.

Dernier détail : Alpine n’a pas conçu de support pour les vélos. C’est dommage, car l’idée d’un vélo Alpine sur le toit d’une Alpine pour les week-ends avait tout du fantasme sportif.