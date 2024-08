La Cadillac Opulent Velocity Concept n’apporte rien de concret

On critique souvent Peugeot pour ses nombreux concept-cars de voitures de rêve jamais mises en production mais en la matière, Cadillac se distingue régulièrement aussi avec des machines fantasmagoriques qui ne sont ensuite jamais commercialisées. Souvenez-vous par exemple de la supercar Cien de 2002, de la très impressionnante Sixteen de 2003 ou plus récemment, de l’énorme cabriolet Sollei et du coupé Celestiq.

Et le constructeur américain se remet une nouvelle fois à ces concept-cars de rêve avec l’Opulent Velocity, un gigantesque coupé dévoilé à l’occasion des festivités du week-end dernier en Californie à la Monterey Car Week. Équipé d’un « système de conduite autonome de niveau 4 », l’engin n’annonce aucun modèle de série et sert surtout à montrer les évolutions stylistiques des futurs modèles de la gamme.

Une face avant qui ressemble aux Cadillac de course

Notons une face avant rappelant un peu celle des prototypes LMDh de Cadillac, ceux qui ont déjà remporté des courses dans le championnat américain de l’IMSA tout en faisant bonne figure aux dernières 24 Heures du Mans 2024.

Rappelons que chez Cadillac, la priorité est plutôt au développement de sa gamme de SUV électriques actuellement (qui viennent d’ailleurs d’arriver sur le marché français avec d’abord le Lyriq). L’heure n’est pas du tout au développement d’un grand coupé électrique de luxe ou d’une véritable supercar.