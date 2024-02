Cadillac is back

Cadillac, marque de luxe américaine et membre du groupe General Motors, a annoncé cette semaine son retour en France au printemps 2024. Pénalisée par la fiscalité et disposant d’une offre inadaptée à nos routes, la marque avait plié bagage en 2017. La mutation du marché vers l’électrique ouvre donc les portes de l’Europe et de l’Hexagone à de nombreuses marques.

Cadillac saisit l’occasion d’un (nouveau) retour en France avec un SUV, baptisé Lyriq. S’il abrite une motorisation électrique, ce SUV conserve tous les codes de l’opulence à l’américaine, à savoir un gabarit XXL de 5 mètres et un poids avoisinant les 3 tonnes. Cadillac annonce une autonomie de 530 km.

Dans un premier temps, le Lyriq sera vendu en ligne, puis sera exposé dans un "Cadillac City" dont l'ouverture est prévue dans Paris à la fin de l'année. Les tarifs de ce SUV de luxe devraient avoisiner les 80 k€ selon nos estimations. Cadillac entend ainsi grappiller quelques parts à des modèles comme la Tesla Model Y ou encore le BMW iX. Pour cela le Lyriq peut compter sur un style expressif à mi-chemin entre DS et Volvo et un équipement de série très complet comprenant par exemple un écran incurvé de 33’’ (!!), une sono de 20 HP, des jantes de 21’’ ou encore des sièges chauffants à tous les rangs. Le Cadillac Lyriq sera disponible à la commande dès le 23 mars 2024 pour une livraison attendue avant la fin de l’année 2024.