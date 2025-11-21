Le haut de gamme électrique de Cadillac se prend vraiment pour une Rolls

Cadillac se convertit de plus en plus à la technologie électrique. En Europe, la marque premium de la General Motors ne propose même plus de modèles thermiques et se focalise exclusivement sur les modèles fonctionnant avec des batteries sans moteur thermique sous le capot.

Mais le constructeur américain ne commercialise pas chez nous la Celestiq, un véhicule électrique à la vocation ultra-haut de gamme proposée aux Etats-Unis au compte-goutte. Comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, la marque a limité sa production à seulement 25 exemplaires de l’autre côté de l’Atlantique en 2025.

Un prix qui augmente sensiblement pour 2026 !

Et Cadillac va encore augmenter le prix de cette Celestiq déjà très élitiste au regard de sa fiche technique et de ce que propose la concurrence. Alors que modèle « 2025 » démarrait à 320 000 dollars, celui de 2026 coûtera quasiment 400 000 dollars soit plus de 346 000€. On n’est plus très loin d’une Rolls-Royce Spectre dont le prix de base se situe actuellement à 396 000€ chez nous !

On ignore d’ailleurs combien d’exemplaires compte livrer Cadillac de cette Celestiq en 2026. Le chiffre devrait rester proche des 25 exemplaires, ce qui en fera l’un des modèles neufs les plus rares du marché américain (loin devant les Rolls-Royce et les Bentley).

Une fiche technique pas impressionnante

Cette Celestiq ne mise même pas sur sa technologie pour plaire : elle se contente d’un circuit électrique à 400 volts, développe 655 chevaux (hp) en puissance maximale et abat le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,7 secondes. Mais Cadillac revendique tout de même une finition intérieure à la pointe avec un énorme écran sur la planche de bord, un système audio très performant et une finition sur-mesure entièrement personnalisable. De là à dépenser le prix d’une Rolls-Royce dans une Cadillac électrique, c’est vous qui voyez.