Cadillac sera présent au salon de Lyon avec ses impressionnants Lyriq et Vistiq

Preuve que le salon de Lyon prend de l'ampleur et de l'épaisseur, de plus en plus de constructeurs y participent et présentent des modèles, parfois même de vraies nouveautés, y compris des premières mondiales, comme sur les salons dont à plus l'habitude de parle, comme le Salon de Munich, et bien sûr le Mondial de Paris.

Cette année, il va accueillir pour la première fois la marque américaine Cadillac, qui fait partie du giron de General Motors.

Le Lyriq : déjà bien bâti

Deux modèles seront à découvrir. Le premier est le Lyriq. Il est déjà connu, nous en avons d'ailleurs fait l'essai en début d'année 2025. C'est déjà un beau bébé 100 % électrique de 5 m de long et 1,97 m de large (coffre de 793 litres !), et 2,7 tonnes. Il propose 530 km d'autonomie grâce à une énorme batterie de 102 kW de capacité nette. Il charge à 190 kW en courant continu pour récupérer jusqu'à 125 km en 10 minutes et 200 km en 15 minutes. Pas les chiffres les plus impressionants qui soient pour le coup. Les performances offertes par ses 528 ch sont finalement modestes (0 à 100 en 5,7 s., et 210 km/h en pointe), à cause de son poids pachydermique.

Une version V-Series est apparue plus récemment. Sa puissance culmine à 615 ch et le 0 à 100 tombe à 3,3 s. pour 230 km/h en pointe. Attention, le prix passe de 85 000 € à plus de 110 000 € !

Le Vistiq : un mastodonte

L'autre modèle, le Vistiq, sera montré pour la première fois au public français. C'est un véritable monstre pour nos repères d'européens, même si aux USA, c'est un gabarit moyen. Il mesure 5,22 m de long et 2,03 m de large, et peut accueillir jusqu'à 7 passagers (ou 6 dans un plus grand confort). Il pèse près de 2,9 tonnes.

Sous le capot, deux moteurs électriques pour une transmission intégrale, 615 ch et 880 Nm de couple (il reprend l'ensemble du Lyriq V-Series). Le 0 à 100 est effacé en 3,7 secondes, ce qui doit être très impressionnant pour un véhicule de ce type, et on espère qu'ils ont prévu les freins adaptés pour arrêter la bête.

La batterie est la même que celle du Lyriq, soit 102 kWh de capacité, et l'autonomie annoncée est de 460 km WLTP. Les tarifs s'étalent de 100 540 € à 111 658 €.