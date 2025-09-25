Le Cadillac Vistiq au salon de Lyon : la démesure américaine

C'est donc au salon lyonnais que le Vistiq est montré pour la première fois au public français. C'est un véritable monstre pour nos repères d'Européens, même si aux USA, c'est un gabarit presque "moyen". Il mesure 5,22 m de long et 2,03 m de large, et peut accueillir jusqu'à 7 passagers (ou 6 dans un plus grand confort). Il pèse près de 2,9 tonnes.

Il rejoint dans la gamme française le déjà imposant Lyriq, qui mesure 5 m de long et peine déjà à trouver des clients, mais cela ne semble pas décourager la marque de lancer de nouveaux modèles.

A bord, l'ambiance est luxueuse, et on ne s'attendait pas à moins vu les tarifs pratiqués. Les matériaux sont cossus et peuvent mêler bois et fibre de carbone. Côté high-tech le Vistiq dispose d’un écran incurvé haute résolution de 33 pouces, d’une climatisation intelligente à cinq zones, du système de conduite semi-autonome Super Cruise ou encore d’un système audio AKG Studio à 23 haut-parleurs. La navigation intégrée, en réalité augmentée, profite de l’affichage tête haute.

En version 6 places, comme celle présentée sur le stand (configuration 2+2+2), les places de deuxième rangée sont spacieuses et confortables. Chacun dispose de ses propres accoudoirs, et un écran permet de contrôler les fonctions climatiques, des sièges et de l'éclairage d'ambiance. La troisième rangée est plus étriquée et assez difficile d'accès en particulier à cause de la hauteur de caisse. Sa manipulation de rabattage est simple vu qu'il suffit d'appuyer sur deux boutons et que la manœuvre est électrique, comme celle de basculement de la deuxième rangée.

Le volume de coffre restant en 6 places est de 431 litres et monte à 2 271 litres lorsque toutes les banquettes sont rabattues.

Sous le capot, deux moteurs électriques pour une transmission intégrale, 646 ch et 880 Nm de couple (il reprend en un peu plus puissant l'ensemble du Lyriq V-Series). Le 0 à 100 est effacé en 4,1 secondes, ce qui doit être très impressionnant pour un véhicule de ce type, et on espère qu'ils ont prévu les freins adaptés pour arrêter la bête.

La batterie est la même que celle du Lyriq, soit 91 kWh de capacité, et l'autonomie annoncée est de 460 km WLTP. Les tarifs s'étalent de 100 540 € à 111 658 €.

L'instant Caradisiac : à qui vont-ils vendre ça ?

Sur le stand et après avoir découvert les prestations et surtout le prix du Vistiq, une question m'est venue. A qui vont-ils vendre ce mastodonte dans nos contrées ? Inadapté en termes de gabarit, affichant une autonomie somme toute bien faible eu égard à la capacité de sa batterie (et même si ce n'est pas une surprise vu le poids), extrêmement cher, manquant d'image de marque (et d'un vrai réseau de distribution et d'entretien), quel va être la catégorie d'acheteurs ? Quelques entreprises ? Quelques américains écolos émigrés à Paris ? A notre avis, les ventes seront anecdotiques...