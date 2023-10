Cadillac revient en Europe avec de gros SUV électriques

Cadillac en Europe, c’est une longue succession de tentatives d’imposer la marque américaine de luxe face aux références premium du Vieux Continent. A l’époque où la General Motors était bien présente chez nous, le groupe a tenté à plusieurs reprises d’imposer Cadillac avec ses modèles, allant même jusqu’à développer une offre diesel et des véhicules adaptés aux goûts de la clientèle locale, notamment avec la berline BLS commercialisée en 2006. Avec à chaque fois, des résultats décevants.

Uniquement présent actuellement sur certains marchés hors de France avec son SUV XT4, Cadillac prépare une nouvelle tentative de pénétration européenne. Cette fois, la division « premium » de la General Motors veut profiter de l’essor de la technologie électrique pour essayer de séduire les Européens. Pour cela, elle va d’abord commercialiser le Lyriq avant de proposer d’autres gros SUV à zéro émission comme l’Escalade.

Un gros SUV de luxe de 4,99 mètres

Présenté dès 2020 et lancé aux Etats-Unis en 2022, le Cadillac Lyriq est un grand SUV électrique de 4,99 mètres de long basé sur la plateforme Ultium équipant aussi les énormes Hummer EV et autres Chevrolet Silverado EV. Il développe 535 chevaux dans sa version haut de gamme, utilise des batteries de 102 kWh et n’affiche pas des chiffres de performances de recharge et d’autonomie particulièrement impressionnants pour l’instant (530 km annoncés au maximum chez nous). Concurrent des BMW iX et autres Mercedes EQE SUV, il démarrera probablement très au-dessus des 70 000€ dans sa version propulsion de base. La commercialisation chez nous devrait s’organiser dans le courant de l’année prochaine.