Cadillac Lyriq : la marque passe à l'électrique

Pour un constructeur qui se dit "luxe", "premium" et qui a régulièrement été à la pointe en matière d'automobile américaine, l'absence totale de modèle électrique paraît inexplicable. Même si la culture de Cadillac est plutôt le moteur à combustion interne, il n'empêche que les autos de la marque sont des candidates idéales pour passer à la mobilité électrique.

Il faudra pourtant attendre 2022 pour que les Américains découvrent en concession ce Lyriq, le tout premier modèle 100 % électrique de Cadillac. La marque s'est déjà essayée à l'hybride (Cadillac, ELR...), mais jamais au tout électrique. Une aventure unique et nouvelle, qui sera aussi une première pour General Motors, puisque ce Lyriq inaugurera la fameuse batterie "Ultium", qui promet un usage très faible du cobalt (70 % de moins que sur une batterie traditionnelle de la concurrence, selon Cadillac), ce métal critiqué pour son extraction désastreuse dans certains pays.

Cadillac prévoit dans un premier temps une version à 100 kWh et uniquement en propulsion. Les quatre roues motrices arriveront un peu plus tard sur ce Lyriq qui effectuerait un peu moins de 500 km sur une charge. Et en parlant de charge, justement, Cadillac annonce que les batteries pourront accepter jusqu'à 150 kW de puissance. Là, en revanche, c'est moins que la concurrence, à commencer par Tesla, mais on sait à quel point ce type de charge (rapide, au delà des 50 kW) est néfaste pour la longévité des batteries.