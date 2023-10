Scoop – Cadillac Escalade : Cadillac prépare son retour en Europe

Le Cadillac Escalade va bénéficier d’une mise à jour. Ce modèle n’est plus vendu chez nous par le constructeur américain depuis quelques années, car General Motors a déserté l’Europe après avoir vendu Opel et Vauxhall à PSA en 2017. Mais comme les temps changent, General Motors veut vendre à nouveau ses voitures en Europe et prévoit le relancer la marque Cadillac sur le vieux continent.

Pas question pour autant d’importer ce SUV Cadillac Escalade pour autant, car Cadillac ne devrait importer chez nous que des véhicules électriques. Ça tombe bien puisque le Cadillac Escalade vient d’être présenté en version électrique IQ. Ce Cadillac IQ affiche une allure moderne que va reprendre à son compte le Cadillac Escalade lors de son restylage programmé pour l’année 2024. Le SUV Escalade pour se conformer à la nouvelle identité stylistique de la marque et à son pendant électrique IQ ne sera plus doté de projecteurs verticaux, mais des lames lumineuses verticales lui conférant une tout autre personnalité.

Pour son retour en Europe, Cadillac va tout d’abord ciblé le marché suisse, ensuite viendront cinq pays européens, dont la Suède et la France. Le premier modèle devrait être un nouveau SUV qui se nomme Cadillac Lyriq, mais la marque compte bien sur son emblématique Escalade et sa version électrique IQ pour attirer le client. Alors que l'on pensait que le constructeur reprendrait un réseau de concessionnaires, Cadillac a précisé que les ventes se feront directement en ligne, à l’image de ce que propose le constructeur américain Tesla. Tesla qui sera avec les marques allemandes haut de gamme les principaux concurrents de Cadillac.