General Motors de retour en Europe ? C'est l'affaire de quelques mois

On avait tendance à la prendre de haut cette ex plus grande entreprise du monde. Pensez donc, General Motors, cet empire qui se place sous la loi américaine des faillites en 2009, et qui quitte l’Europe en catimini, sacrifiant sa branche locale de Chevrolet, tuant Saab et vendant Opel à Stellantis, ne pouvait que végéter. Pourtant, quelques signaux plus que faibles auraient dû nous mettre la puce à l'oreille.

À commencer par ses résultats financiers : une hausse du chiffre d’affaires de 23 % et un bénéfice de 10 milliards de dollars l’an passé. Du coup, sa patronne, Mary Barra, s’est octroyé 29 millions de salaire en 2022, de quoi faire rêver notre champion national, Carlos Tavares, et ses 23 millions. En plus, la boss de GM est aussi la présidente du Medef local, la Business roundtable. Pas mal pour une boîte moribonde.

Un retour encouragé par la fin du thermique en 2035

De la part des équipementiers contactés, le groupe américain semble même l’un de leurs meilleurs clients en ce moment, surtout en matière de nouveaux produits et de recherche & développement. La vénérable entreprise de Detroit se sent donc à nouveau pousser des ailes et applique le vieil adage économique qui veut que quiconque stagne régresse. Et la voilà qui regarde à nouveau de ce côté-ci de l’Atlantique dont elle se méfie depuis des lustres, non seulement à cause de ses déboires passés, mais aussi à cause de ses normes environnementales pour les moins rigides.

Mais ce sont justement ces normes qui attirent à nouveau General Motors vers le vieux continent, et notamment l’interdiction des voitures thermiques pour 2035 votée à Bruxelles. Le propriétaire de Chevrolet, Cadillac, Hummer et GMC entend profiter du boom des voitures électriques en Europe et le dispositif du retour semble déjà bien en place.

Ainsi, un staff est déjà nommé pour diriger l’opération, sous la houlette de Jaclyn Mc Quaid et le coup d’envoi de l’invasion est fixé. Le premier étage de la fusée est l’engagement de la marque Cadillac aux 24h du Mans les 10 et 11 juin prochains. Le centenaire de la boucle mancelle semble tout indiqué pour annoncer ce débarquement. Quant aux produits de série, ils devraient être commercialisés dès l’automne.

Mais quelles autos seront disponibles en Europe ? D’emblée, le Hummer EV semble exclu. L’énorme « machin » de plus de 3,5 tonnes n’a pas exactement le poids coq, et la consommation, nécessaire, à nos contrées. En revanche, le Chevrolet Equinox pourrait être du voyage, tout comme le très récent Cadillac Lyriq. Tous deux sont, bien entendu, des SUV.

Comment et ou ces autos seront-elles commercialisées ? Des contacts seraient en cours pour la mise en place d’un réseau traditionnel de concessionnaires, le groupe excluant une vente exclusive sur le Web.

Reste à décider quels contrées seront retenus. Le choix des pays du Nord, et notamment de la Norvège paraît une évidence. Et la France. Si elle était prévue dans le dispositif du retour en Europe, elle pourrait bien en être exclue depuis les dernières déclarations d’Emmanuel Macron qui entend limiter le bonus écologique destiné aux voitures électriques à celles qui sont assemblées sur le vieux continent. Or, si GM entend bien commercialiser ses autos électriques en Europe, il n’est pas question pour la maison américaine de les fabriquer ici.