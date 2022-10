Bientôt le Hummer électrique sur notre marché ?

Le nouveau Hummer EV 100% électrique mesure 5,5 mètres de long pour 2,2 mètres de large et deux mètres de haut. Il pèse aussi jusqu'à 4 111 kilos sur la balance dans sa version la plus puissante, pourvue de gigantesques batteries. En Europe, cette masse à vide imposerait de disposer du permis poids lourd pour le conduire !

Mais cela n'empêche pas la General Motors de penser à commercialiser son nouveau gros 4x4 électrique sur le Vieux Continent. D'après les journalistes de Bloomberg, le grand groupe automobile voudrait revenir sur notre marché avec la nouvelle gamme électrique déployée par Cadillac. Et il serait également envisagé d'y venir avec le Hummer électrique.

Un nouveau Hummer plus compact ?

Toujours d'après Bloomberg, la General Motors plancherait actuellement sur un troisième modèle Hummer (après l'énorme pick-up et sa déclinaison SUV tout aussi grosse). Plus compact, ce troisième modèle serait sans doute plus compatible avec le marché européen. Nul doute qu'il y aurait un fort potentiel commercial si l'engin affiche un style similaire aux deux modèles déjà existants. Comme à l'époque des Hummer H2 et H3 diffusés en Europe...