Changement de personnalité pour la nouvelle Yamaha MT-07

Que de changements en une génération de MT ! Si la tendance imprimée par le modèle 2021 (la 3ème évolution) est toujours de mise, ce modèle 2025 mixe les influences du passé (design) et du présent (électronique), imprimant un nouvel élan au modèle et visant une nouvelle direction. La refonte profonde du mode d’exploitation (ride by wire, modes de comportement, assistance à la traction) et d’expression du moteur (Euro5+, admission d’air et sonorité), apportent une nouvelle identité en apparence plus sage, contrastée par un look osé. Où se trouve la vérité ?

De fait, avec cette itération du CP2, on profite d’une zone très agréable allant jusqu’aux mi-régimes, avant de passer les rapports suivants. La grande gagnante ? La consommation, pouvant aisément descendre sous les 5 l/100 km et rarement monter au-dessus de 5,5 l/100 km de moyenne. De manière surprenante, on ne reconnaît pas forcément le caractère joueur et nerveux de la MT passée, notamment dans les tours, mais la voici faussement apaisée, quoique plus mature. Plus mûre, plus subtile dans ses évolutions comme dans son comportement dynamique, le compteur et sa vélocité tout comme son zèle à prendre des tours confirment sa bonne santé du modèle.

Ratissant plus large au niveau clientèle, apte à séduire les clients MT-07 historiques attachés au modèle pour son caractère, mais ayant vieilli (selle confort recommandée en ce cas !), prompte à faire de l’œil aux jeunes permis ne cherchant pas forcément à se faire peur, mais sensibles à l’esthétique et au fait d’avoir de bonnes sensations accompagnées d’un contrôle aisé de leur moto, tout en bénéficiant d’une moto réellement pertinente une fois débridée, la nouvelle MT-07 semble rompre avec son passé sans forcément le renier. Elle est également en mesure de séduire les conducteurs et pilotes plus expérimentés à la recherche d’une moto accessible et fiable. Si elle affine ses réglages et en propose davantage, c’est pour mieux rouler ! Quant à savoir si elle rencontrera le succès, disons qu’elle a renforcé ses qualités, en a trouvé de nouvelles, et qu’elle semble arriver dans la lumière de l’âge. Amusant pour une moto revendiquant appartenir au côté sombre du Japon (Dark Side of Japan).

Et si, comme revendiqué lors de sa présentation, la MT-07 représentait l’aube d’une nouvelle obscurité, plus lumineuse et moins sulfureuse ? À 7 999 €, en tout cas, elle semble avoir les moyens de ses ambitions, et se montre toujours moins onéreuse qu’une concurrence européenne (Triumph Trident 660, BMW F900R) ou japonaise (Suzuki GSX-8S), excepté la Kawaki Z650, plus simple, ne disposant pas d’un moteur calé à 270° et moins chère. Alors, bon dosage pour doser, la nouvelle MT ?

Caradisiac a aimé