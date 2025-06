Yamaha et Ixon vous offrent une dorsale

Sans aller jusqu'à développer son propre gilet airbag comme a pu le faire Honda, avec le spécialiste du marché In&Motion, Yamaha se soucie également de la sécurité de ses clients une fois la porte de la concession passée.

Le constructeur nippon s'est associé avec l'équipementier Ixon pour une campagne promotionnelle en cours jusqu'au 15 juillet prochain.

En achetant un blouson de la marque française Ixon dans l'une des concessions Yamaha françaises, une protection dorsale est offerte.

Un équipement de sécurité à glisser dans l'espace spécialement intégré au sein du blouson. Il s'agit du modèle Fanom, également développé par Ixon (niveau 1 pour un blouson été, niveau 2 pour un blouson de mi-saison ou hiver) ce qui garantit une compatibilité parfaite entre le blouson et la dorsale.

Un blouson Ixon acheté en concession Yamaha, une dorsale offerte

La dorsale est conçue en matériau thermoplastique injecté, à la fois souple et léger quand il est porté, et résistant en cas de choc. Elle est certifiée CE et conforme à la norme EN-1621-2 : 2014.

Ce n'est pas la première fois que le constructeur japonais s'associe à l'équipementier Ixon. Cet hiver, déjà, pour l'achat d’une Yamaha Ténéré 700 World Raid ou World Rally 2023 ou 2024, une paire de gants chauffants Ixon IT-YUGA d'une valeur de 309,99 euros était offerte.

Après que le confort pour l'hiver, l'offre concerne donc cette fois la sécurité des motards, qui seront mieux protégés en cas de chute.