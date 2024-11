Passez l'hiver au chaud grâce à Yamaha et Ixon

Pour les motards et motardes qui roulent toute l'année, l'hiver se prépare, et c'est déjà le moment de ressortir les grosses vestes et blousons chauds, ainsi que les gants épais.

Pour mieux affronter la saison hivernale, Yamaha vient de lancer une nouvelle opération commerciale, en partenariat avec l'équipementier Ixon.

Ainsi, pour l'achat d'une Yamaha Ténéré 700 World Raid ou World Rally 2023 ou 2024, soit les deux modèles les plus aventuriers de la gamme Ténéré 700, une paire de gants chauffants Ixon IT-YUGA est offerte.

Un équipement d'une valeur de 309,99 euros disponible à la fois pour les hommes comme pour les femmes, conçu avec la technologie Clim8, offrant confort et chaleur aux motards(es) pour profiter de sa moto dans les meilleures conditions.

De quoi piloter son trail mid-size de 73,4 chevaux et 220 kg (pour les versions Yamaha Ténéré 700 World Raid et World Rally équipées d'un réservoir de 23 litres) plus sereinement à l'approche de l'hiver et durant toute la saison froide.

Cette offre commerciale est disponible uniquement au sein du réseau de concessionnaires Yamaha, et valable jusqu'au 15 décembre 2024 prochain, avant l'arrivée dans les travées des points de vente du modèle 2025 présenté à Milan il y a quelques jours.

Pour vous orienter dans l'achat d'équipements chauffants, vous pouvez retrouver le guide complet de Caradisiac Moto sur le sujet.