Les scooters Yamaha XMax 2025 arrivent en concession

Disponible en deux cylindrées, 125 et 300, le Yamaha XMax 2025 est à présent disponible dans les concessions de la marque japonaise.

Déclinaison de « petites » cylindrées (125 et 300) de la star de la famille des scooters sportifs Yamaha, le TMax, la gamme Yamaha XMax 2025 comprend cette année plusieurs versions : XMax 125 et XMax 300 standards, XMax 125 Tech MAX et XMax 300 Tech MAX, ainsi que les XMax 125 Tech MAX+ et XMax 300 Tech MAX+.

Entièrement revue pour son millésime 2025 et le passage à EURO5+, la nouvelle gamme XMax et toutes ses déclinaisons, dont l'inédite Tech Max+ avec les poignées et la selle chauffant de série.

La nouvelle version Tech Max propose quant à elle, entre autres, le pare-brise électrique et un écran TFT 4,2 pouces avec navigation (via l'application MyRide et Garmin StreetCross).

On retrouve aussi sur les modèles Tech MAX et Tech MAX+ des repose-pieds en aluminium, des rétroviseurs et des poignées spécifiques au modèle.

Les Yamaha XMax 2025 sont disponibles

Côté tarifs, les Yamaha XMax 125 (5 499 €) et XMax 300 (6 699 €) sont respectivement disponibles à partir de 5 499 € et 6 699 € en deux coloris : Icon Black et Tech Kamo, tandis que les versions Tech MAX (6 299 € pour le 125 et 7 399 € pour le 300), et l'inédite Tech MAX+ (6 599 € et 7 699 €), sont dotées de coloris dédiés : Ceramic Grey et Dark Magma.

Des modèles 2025 qui sont donc disponibles dès à présent dans les points de vente de la firme japonaise.