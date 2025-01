Une gamme de scooters Yamaha XMax renouvelée pour 2025 avec une version encore plus exclusive

Lancé sur le marché européen en 2004, le scooter Yamaha XMax a été vendu à plus de 166 000 exemplaires sur le Vieux continent.

Déclinaison de « petites » cylindrées (125 et 300) de la star de la famille des scooters sportifs Yamaha, le TMax, la gamme Yamaha XMax 2025 comprend cette année plusieurs versions : XMax 125 et XMax 300 standards, XMax 125 Tech MAX et XMax 300 Tech MAX, ainsi que les XMax 125 Tech MAX+ et XMax 300 Tech MAX+.

Inspirés par le TMax et disposant du même ADN sportif que le modèle phare de Yamaha, les modèles XMax 2025 sont équipés d'une série de mises à jour et d'évolutions différentes selon les versions.

Ainsi, les modèles Yamaha XMax 125/300 Tech MAX et XMax 125/300 Tech MAX+ disposent d'un nouveau pare-brise réglable électriquement offrant une amplitude de mouvement de 95 mm vers le haut ou vers le bas. Il se règle facilement à l'aide d'un bouton situé sur le guidon gauche. Outre cette nouveauté, les versions Tech Max haut de gamme, les derniers modèles Tech MAX et Tech MAX+ intègrent des clignotants avant qui protègent mieux les bras du pilote contre le vent. La tête de fourche et le saute-vent ont également été repensés pour rendre la conduite plus confortable.

On retrouve aussi sur les modèles Tech MAX et Tech MAX+ des repose-pieds en aluminium, des rétroviseurs et des poignées spécifiques au modèle.

Les modèles Tech MAX sont quant à eux équipés d’un tableau de bord redessiné avec un écran TFT couleur de 4,2 pouces offre des fonctions de connectivité et un écran LCD rétroéclairé situé sur le côté gauche du tableau de bord qui affiche les principales informations relatives au véhicule (vitesse, compteur kilométrique, etc.). Le nouveau tableau de bord de 4,2 pouces est également doté d'un pare-brise fumé et d'un déflecteur.

Tous les modèles XMax 2025 sont équipés d’un tableau de bord connecté directement au smartphone en Bluetooth via l'application gratuite MyRide. Il est alors possible de consulter les notifications d'appels, d'e-mails et de messages entrants, ainsi que des données utiles et intéressantes telles que la consommation moyenne de carburant, les routes empruntées, la vitesse, la durée de conduite et bien plus encore. La navigation Garmin gratuite via le smartphone est quant à elle réservée aux modèles Tech MAX et Tech MAX+.

Une version Tech Max+ inédite pour les scooters sportifs Yamaha XMax 125 et 300 2025

Les modifications concernent également les moteurs 125 (12,2 chevaux) et 300 (28 chevaux), désormais conformes à la norme Euro5+.

Pour 2025, les inédits modèles Tech MAX+ sont aussi équipés de poignées et selle chauffantes.

Les YamahaXMax 125 (5 499 €) et XMax 300 (6 699 €) sont disponibles en deux coloris : Icon Black et Tech Kamo, tandis que les versions Tech MAX (6 299 € pour le 125 et 7 399 € pour le 300), et l'inédite Tech MAX+ (6 599 € et 7 699 €), sont dotées de coloris dédiés : Ceramic Grey et Dark Magma.