Les maxi-scooters sportifs Yamaha TMax et TMax Tech Max passent à la vitesse supérieure

Véritable best-seller du catalogue Yamaha avec plus de 330 000 unités écoulées rien qu’en Europe, le TMax et sa version mieux équipée TMax Tech Max se renouvelle.

En 2025, le TMax arbore un nouveau look dynamique avec une proue plus affûtée, et profite d’une assistance au pilotage améliorée ainsi que d’un tableau de bord plus sophistiqué.

Reposant toujours sur le bicylindre de 560 cm³ qui développe une puissance maximale de 35 kW et dispose d’un mécanisme d’équilibrage, Le TMax profite d’un moteur et échappement qui ont été optimisés, désormais conformes à la nouvelle norme Euro5+. Également en configuration A2, sa puissance maximale est produite à 7 000 tr/min avec un couple maximal situé à 5 250 tr/min. Les réglages de l’embrayage centrifuge ont aussi été revus pour optimiser la fluidité de l'accélération, et le nouveau dispositif d'admission offre un son plus clair et plus doux à l'ouverture des gaz.

Le scooter sportif Yamaha est équipé d’un nouveau système de contrôle du freinage, plus communément appelé « ABS actif en courbe », en combinaison avec un système ABS prenant en compte l'angle de la machine et le patinage des roues pour moduler la pression sur la commande des freins, le tout piloté par une centrale inertielle (IMU).

Le TMAX est également équipé du système D-MODE qui permet au conducteur de sélectionner la puissance du moteur désirée en fonction de la conduite en ville ou sur autoroute, ainsi que du contrôle de traction qui modère la puissance à la roue arrière.

Un nouveau style pour la Yamaha TMax 2025

Au niveau esthétique, le Yamaha TMax 2025 est doté d’une nouvelle face avant avec deux phares redessinés et des feux de position intégrés, qui lui confèrent une allure plus sportive et un nouveau carénage.

L'écran TFT de 7 pouces a été amélioré et offre désormais un choix de trois configurations, ce qui permet au pilote de sélectionner l’option mettant l’accent sur les informations les plus importantes pour lui. L’amélioration de la connectivité via l’application MyRide permet également aux pilotes d'écouter de la musique, de visualiser les SMS, de recevoir des appels et des notifications d’e-mail, d’accéder à de nombreuses fonctions et services tels qu’un journal de conduite, l’emplacement du stationnement, la consommation de carburant, les routes empruntées, etc.

Les pilotes de TMax peuvent accéder à la cartographie complète Garmin Navigation via l’application Garmin Motorize, à télécharger sur un téléphone Apple ou Android.

Le TMax est équipé de freins à disque avant à grand diamètre (267 mm), d’un frein à disque de 282 mm de diamètre à l’arrière avec ABS et du tout dernier système de contrôle des freins. Les jantes forgées légères minimisent le poids non suspendu pour offrir plus de vivacité. De plus, le pneu avant de 120/70-15 et le large pneu arrière de 160/60-15 assurent une traction optimale.

Un grand coffre de rangement sous la selle peut accueillir un casque intégral ou deux casques jet (en fonction de leur taille et de leur forme), et le système de démarrage Smart Key permet une gestion sans clé de la mise en marche, de la selle, du réservoir de carburant et de la béquille centrale, tant que le pilote est en possession du boîtier électronique.

Une déclinaison encore plus sportive du Yamaha TMax

Disponible en deux coloris, Icon Black et Tech Kamo, le Yamaha TMax standard est accompagné de la version Tech Max, qui en plus des améliorations apportées au modèle de base est également équipée d’une gamme de technologies supplémentaires, de caractéristiques propres et d’une finition exclusive

On retrouve notamment une bulle réglable électriquement sur 110 mm, de poignées et d’une selle chauffantes, d’un régulateur de vitesse, idéal pour les longs trajets, d’une suspension arrière réglable, d’un système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), de commodos rétroéclairés et de jantes usinées.

Cette version Tech Max est pour sa part disponible en Ceramic Grey et Dark Magma.