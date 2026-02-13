Une deuxième chance, ça ne se refuse pas

Lors de la vente du 13 décembre, ce side-car Indian Powerplus 1000 cm3 avait été annoncé adjugé, sans les frais, à 19 900 euros. Mais il était à nouveau présenté à la vente du 22 décembre avec une estimation très revue à la baisse (10 000 euros contre un minimum de 20 000 euros précédemment…). Il sera adjugé à 15 500 euros.

Pour la Suzuki GSXR 1300 Hayabusa de 1999 qui n’avait rien donné sur un prix de départ annoncé à 5 000 euros, l’estimation était plus raisonnable à 3 500 euros. Elle changera de main contre la somme de 4 800 euros.

Toujours dans la gamme GSXR de chez Suzuki, cette 1100 cm3 de 1986 (premier modèle) avait été proposée à 5 000 euros sans succès, puis à 4 000 euros, ce qui lui avait permis de récolter quelques suffrages pour arriver à une dernière enchère à 4 200 euros. Mais, à l’époque, ce n’était pas suffisant. Réestimée à 3 800 euros, cela réveillera les amateurs puisqu’elle atteindra 6 550 euros.

Estimée entre 4 000 et 5 000 euros pour la vente du 13 décembre où la dernière proposition n’était que de 2 100 euros, cette Kawasaki ZXR 750 cm3 de 1989 équipée « piste » est revenue avec une estimation à 1 300 euros. Le 22 décembre, elle changera de main contre la somme de 2 350 euros.