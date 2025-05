Triumph présente une nouvelle moyenne cylindrée

Le partenariat entre Triumph et le géant indien Bajaj se poursuit pour le meilleur.

Après les Triumph Speed 400 et Scrambler 400 X, le constructeur anglais vient de présenter en Inde, là où la gamme 400 est produite, une nouvelle déclinaison de sa plateforme de moyenne cylindrée : la Scrambler 400 XC.

Une moto animée par le même bloc-moteur que le reste de la gamme 400, le monocylindre de 400 cm3, qui conserve ses caractéristiques puisqu'il délivre toujours 40 chevaux et offre un couple de 37,5 Nm. La boîte de vitesses à six rapports est assistée par un embrayage à glissement.

La plus grande différence par rapport à la version Scrambler 400 X que nous connaissons et qui est disponible en concessions est l'utilisation de roues à rayons (19 pouces et 17 pouces) équipées de pneus tubeless mixtes. La fourche inversée et le mono amortisseur arrière offrent tous deux un débattement de 150 mm.

Une nouvelle moyenne cylindrée qui s'intègre parfaitement dans le catalogue Triumph

Au niveau esthétique, la 400 XC rappelle une nouvelle fois ses grandes sœurs : les Scrambler 900 et Scrambler 1200 X. On retrouve ainsi le silencieux d'échappement relevé et le carénage au-dessus du phare qui lui donnent un air de baroudeuse.

La nouvelle Triumph Scrambler 400 XC est disponible en Inde en trois coloris, Vanilla White, Strom Grey et Racing Yellow, et affichée à 294 147 roupies, soit environ 3 066 euros selon le taux de conversion actuel. Une déclinaison inédite que l'on espère voir arriver en France dans les prochains mois, voire prochaines semaines.