Des prix en baisse pour les scooters urbains Honda PCX 125 et Vision 110, une nouvelle version moins chère du SH 125 arrive en mai

Devenu une valeur sûre pour Honda et une référence sur le marché français de la mobilité urbaine avec plus de 2 000 immatriculations en 2025, le Honda PCX 125 se fait désormais plus accessible. À partir du 30 janvier prochain, le scooter va ainsi voir son tarif baisser de 300 euros, pour passer de 3 649 euros à 3 349 euros pour la version standard, et de 3 949 euros à 3 649 euros pour le PCX 125 DX. Une offre de financement est aussi proposée : à partir de : 49 €/mois pendant 37 mois après un 1er loyer de 400 €, avec une aide à la reprise de 200 €.

Un autre modèle urbain de la gamme Honda est aussi concerné par une baisse de tarif, il s’agit du Vision 110. Modèle d’entrée de gamme, le Vision 110 bénéficie pour sa part d’une réduction de prix de 250 euros, applicable à partir du 30 janvier 2026 et s’affichera donc dans quelques jours à 2 499 euros au lieu de 2 749 euros. Le petit scooter Honda profite aussi d’une offre de financement à partir de 35 €/mois pendant 37 mois après versement d’un premier loyer de 300 €.

Une nouvelle version plus accessible pour le Honda SH125

Enfin, le retour du SH125 Mode rend plus accessible l’univers Honda SH grâce à un prix positionné sous les 3 000 €.

Véritable pilier du segment scooter grandes roues, la famille SH cumule depuis 2001 près de 260 000 SH125i et 155 000 SH150i vendus en Europe.

Afin de renforcer cette présence, Honda proposera dès le mois de mai 2026 un modèle plus accessible, toujours en 125 cm3, le SH 125 version Mode avec un tarif de 2 899 €.