Honda Sh

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

Nouveauté

Olivier Cottrel

Parmi les best-sellers du catalogue Honda, le SH125i a été repensé pour 2026. Une nouvelle signature lumineuse, un style revu et un écran TFT de 4,2 pouces modernisent le scooter japonais.

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

Parmi les nouveautés du catalogue 2026 Honda, le SH125i a un statut à défendre. Scooter figurant régulièrement dans les meilleures ventes du marché en Europe, le SH125i a été revu pour 2026 avec une mise à jour stylistique inspirée de son grand frère, le SH350i, arborant de nouvelles courbes et une signature lumineuse à LED inédite.

Le scooter de 125 cm3 aux grandes roues (16 pouces) fabriqué dans l’usine italienne de Honda, à Atessa, se dote également d’un écran TFT de 4,2 pouces, connecté avec le système Honda RoadSync. Il offre de nombreux rangements pratiques, dont un coffre de 28 litres de capacité. Une prise USB-C est désormais intégrée à la nouvelle boîte à gants. Le revêtement de la selle a aussi été optimisé pour un confort de conduite accru.

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

Au niveau du moteur, on retrouve le bloc monocylindre eSP + quatre soupapes, conforme à la norme Euro5 +, qui développe une puissance maximale de 13,1 chevaux et un couple de 12 Nm à 6 500 tr/min. Le système HSTC (Honda Selectable Torque Control) gère la traction de la roue arrière, tandis que sa faible consommation (2,2 litres pour 100 km selon le constructeur), associée à son réservoir de 7 litres lui offre une belle autonomie.

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

Parmi les accessoires disponibles pour le Honda SH125i 2026 (138 kg tous pleins faits), on retrouve des poignées chauffantes redessinées (reliées à l’écran TFT), un top-case intelligent, un pare-brise court sport et une alarme améliorée avec sirène plus puissante.

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

Le prix du millésime 2026 n’a pas encore été annoncé par Honda.

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé
Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

 

Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé
Honda présente à Milan un scooter SH125i renouvelé

