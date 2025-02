Le scooter Honda Vision 110 complète la gamme du constructeur japonais

Ultime modèle de la gamme Honda 2025 à être présenté, le petit scooter urbain Vision 110 profite de l'adoption d'une prise USB-C, d'une mise en conformité avec les normes Euro5+ et de deux coloris inédits : rouge et blanc.

Pour le reste, le scooter japonais conserve ses caractéristiques, avec un cadre optimisé eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) associé à un moteur 4 temps eSP (enhanced Smart Power) équipé de la technologie d'arrêt automatique au ralenti Idling Stop. Un bloc refroidi par air qui délivre 8,7 ch et offre 9 Nm de couple maxi à 5 750 tr/min, qui affiche une consommation de 1,9 l/100 km selon la norme WMTC (réservoir de 4,9 litres). La conformité aux dernières normes Euro5+ est obtenue grâce à l'adoption d'un capteur de dioxygène (O2) mais aussi à l'optimisation du catalyseur et des réglages d'injection.

Le plancher plat, le coffre sous la selle de 17,7 litres, le système de clef sans contact Smart Key et l'instrumentation LCD sont toujours de la partie pour le millésime 2025 du Honda Vision 110.

Agile en milieu urbain avec ses 100 kg en ordre de marche, le Honda Vision 110 dispose d'une fourche télescopique classique à l'avant et d'un amortisseur arrière unique. Les roues, sont en aluminium moulé et sont équipées de pneus en 80/90-16 et 90/90-14.

À l'avant, le frein à disque hydraulique de 220 mm est associé à un tambour arrière de 130 mm via un système de freinage CBS (Combined Brake System), assurant une force de freinage régulière et uniformément répartie entre les roues avant et arrière.

Les tarifs du millésime 2025 du Honda Vision 110 n'ont pour le moment pas été dévoilés. Le modèle 2023 reste au catalogue, affiché à 2 699 euros.