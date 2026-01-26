De nouvelles robes pour les petits 125 cm3 Honda Dax et Monkey 2026

On ne change pas une équipe qui gagne pour le constructeur japonais Honda.

Sur un marché des mini-motos à l’offre assez restreinte Honda renouvelle sa confiance à deux modèles iconiques de son histoire : le Dax et le Monkey.

Deux modèles historiques que Honda a relancés après de longues absences, en 2023 pour le Dax et en 2018 pour le Monkey.

Après 41 ans d’absence, remis au goût du jour le traditionnel cadre en tôle emboutie du Dax est désormais associé à une fourche inversée de 31 mm, à des roues de 12 pouces et à un moteur 4 temps simple arbre et 2 soupapes avec boîte 4 rapports et embrayage automatique centrifuge. Même si un éclairage LED, l’instrumentation LCD rétroéclairée et une poignée passager complètent l’équipement, c’est toujours le style intemporel du Dax qui retient l’attention. Après la mise en conformité Euro5 + en 2025, le Dax 2026 profite d’une nouvelle gamme de peintures : blanc, orange et noir (déjà disponible en 2025).

Inspiré par le modèle original, mais adapté aux exigences et aux besoins du XXIe siècle, le Monkey n’évolue pas non plus mécaniquement en 2026. Le monocylindre 125 cm3, 4 temps 2 soupapes et refroidi par air du Monkey délivre une puissance de 6,9 kW pour 10,7 Nm de couple. Conforme Euro5 +, ce moteur est associé à une boîte 5 rapports. Pour 2026, il est disponible en noir mat, jaune/blanc et rouge/argent.

Les tarifs des modèles 2026 n’ont pas encore été confirmés. Pour rappel, les millésimes 2025 des Honda Dax et Monkey sont toujours affichés à 4 449 euros.