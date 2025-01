Rien ne change, ou presque, pour le Honda Dax 2025

On prend le même et on recommence.

Voici ce que propose, en substance, Honda pour son Dax 2025.

À part une mise en conformité avec la norme Euro5+, désormais obligatoire depuis le 1er janvier dernier, et un coloris noir inédit, le millésime 2025 du Honda Dax est identique au précédent, avec son look intemporel.

De retour au catalogue après 41 ans d'absence, tout de même, le Dax reste animé par un monocylindre de 124 cm3 qui développe 9,25 chevaux, associé à une boîte de vitesses de quatre rapports avec embrayage automatique centrifuge. Un nouveau catalyseur optimisé, de nouveaux réglages de l’allumage et de l’injection électronique et enfin un nouveau capteur OBD2-2 permettant au Dax 2025 de se mettre en conformité avec les normes Euro5+.

Une petite moto 125 cm3 biplace et au look unique

Homologué pour un pilote et un passager, là où le Monkey ne peut (légalement) accueillir qu'un pilote, le Dax repose sur un cadre en acier qui abrite le réservoir de carburant (3,8 litres). Une fourche inversée de 31 mm de diamètre, deux combinés-amortisseurs et des jantes de 12 pouces, un freinage hydraulique avec ABS à l’avant comme à l’arrière complètent la partie-cycle.

Doté d'un éclairage LED, d'une instrumentation LCD rétroéclairée et d'une poignée passager complètent l’équipement, le Dax conserve son style authentique et unique, notamment avec son silencieux d’échappement en position haute et ses larges tôles de protection qui font référence aux modèles des années 1970.

Pour son millésime 2025, dont le tarif n'a pas encore été dévoilé, le Honda Dax est disponible en trois coloris : gris, bleu et un noir inédit.