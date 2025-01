Trois nouvelles robes et Euro5+ pour le Honda Monkey 2025

Proposition au look délicieusement rétro et aux caractéristiques singulières, le Honda Monkey ravit les amateurs de ce style de « mini-motos » depuis son retour au catalogue Honda en 2018.

Amusant et facile à conduire pour tous les motards, le Honda Monkey 2025 repose toujours sur son petit monocylindre de 124 cm3 refroidi par air offrant une puissance de 9,3 chevaux pour 10,7 Nm de couple. Un moteur associé à une boîte de vitesses à cinq rapports depuis 2022. Le Monkey est désormais équipé d'un catalyseur optimisé, de nouveaux réglages d’allumage et d’injection électronique et enfin d'un nouveau capteur OBD2-2

Mis en conformité avec la norme Euro5+, le Honda Monkey reste au catalogue 2025 du constructeur japonais, aux côtés de son acolyte, le Dax ST125.

Rien ne change, ou presque, pour le Honda Monkey 2025

À part le passage à Euro5+ et les nouveaux coloris disponibles pour le millésime 2025, rien ne change pour le Monkey. On retrouve donc une partie-cycle composée d'un cadre en acier, d'une fourche inversée, de deux amortisseurs arrière, de jantes de 12 pouces et d'un système de freinage avec ABS à l'avant géré par une centrale inertielle IMU. Orné du logo historique Honda en 3 dimensions, le réservoir de 5,6 litres est associé à des éléments plus modernes, notamment une instrumentation LCD numérique et un éclairage full LED.

Disponible en trois coloris inédits : argent, rouge et noir, le Honda Monkey 2025 n'a pas encore de tarif officiel. Pour rappel, le millésime 2024 est toujours affiché à 4 399 euros.