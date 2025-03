La Ducati Panigale V4 S devient encore plus exclusive : oui c'est possible

On a coutume de dire que quand on aime on ne compte pas.

L'adage sied parfaitement à la Ducati Panigale V4 S.

La marque italienne vient de dévoiler deux packs exclusifs qui rapprochent encore l'hypersportive vendue dans les concessions de la moto qui brille dans le championnat du monde Superbike : Carbon et Carbon Pro.

Les deux nouvelles configurations disponibles font s'envoler le tarif d'une moto déjà commercialisée à partir de 34 690 € dans sa version catalogue. Il faut ainsi débourser 40 590 € pour s'offrir la Panigale V4 S Carbon, et même 45 490 € pour la Panigale V4 S Carbon Pro.

Pour ce prix, la version Carbon comprend des jantes en fibre de carbone à cinq branches, homologuées pour les biplaces, qui réduisent le poids de 0,950 kg par rapport à celles forgées de la Panigale V4 S, abaissant le moment d'inertie de 12 % à l'avant et de 19 % à l'arrière.

La finition comprend également des ailerons avant et arrière et une paire d'appendices aérodynamiques en fibre de carbone à double profil, qui réduisent cette fois le poids de 1 kg.

Une moto de Superbike homologuée pour la route

La déclinaison la plus exclusive du catalogue Ducati, la Carbon Pro ajoute aux composants Carbon le système de freinage avant Front Brake Pro, composé de deux disques Brembo T-Drive, de 338,5 mm de diamètre et de 6,2 mm d'épaisseur. Des disques dérivés de ceux utilisés lors du Championnat du Monde Superbike par les pilotes Ducati, qui sont couplés aux étriers HypureTM. Ces derniers sont dotés d'un traitement d'anodisation couleur titane et d'un logo Brembo surdimensionné.

Enfin, la pompe de frein avant est une MCS 19.21 avec réglage à distance de la position du levier de frein, tout comme en MotoGP et Superbike.

Les deux configurations peuvent déjà être commandées sur le site Ducati.com.