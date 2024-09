Prenez deux des véhicules les plus performants dans leur catégorie : une Ducati Panigale V4 S pour les deux-roues, et une Audi RS e-tron GT Performance pour l’auto, et faites-les s’affronter sur une ligne droite.

Avec 925 chevaux et 1 027 Nm de couple sous le capot, l’Audi électrique semble partir avec un net avantage sur la sportive Ducati, qui, elle, n’en compte « que » 216 pour un poids de 187 kg (sans carburant). Avec ses trois moteurs électriques l’Audi accuse 2 395 kg sur la balance.

Voiture contre moto, le face-à-face est lancé, avec comme terrain de jeu une longue ligne droite.

Publiée par la chaîne Carwow, suivie par plus de 9,6 millions d’abonnés, tout de même, la vidéo du match entre la Ducati Panigale V4 S et l’Audi RS e-tron GT Performance laisse apparaître un duel plus équilibré qu’il n’en a l’air à première vue.

Ducati Panigale V4S Vs Audi RS e-tron GT Performance : le match est lancé

Si les deux véhicules sont finalement difficiles à départager, hormis départ lancé, l’un des paramètres les démarque sans contestation : leurs tarifs. Alors qu’il faut compter au moins 175 350 euros pour l’Audi RS e-tron GT Performance, la Ducati Panigale V4 S s’avère beaucoup plus accessible avec un tarif de 34 690 euros pour le modèle 2025 dévoilé par la marque de Bologne cet été.