La nouvelle Audi e-tron GT devient la voiture la plus puissante de la marque

La Porsche Taycan et l’Audi E-tron Gt partagent les mêmes éléments techniques. Alors que la première vient de recevoir son restylage de mi-carrière, il n’est pas étonnant de découvrir la version améliorée de la seconde quelques mois plus tard.

Les modifications esthétiques paraissent plus discrètes que sur la Porsche, en tout cas sur la version de base qui s’appelle désormais « S e-tron GT ». Le style de ses boucliers avant ne change pas beaucoup par rapport à l’ancienne, au contraire de ceux de la RS e-tron GT dont les entrées d’air grossissent sensiblement autour de la calandre. La gamme comprend désormais aussi une variante RS e-tron GT Performance, le nouveau modèle de pointe.

Sa puissance reste légèrement moins monstrueuse que celle de sa cousine de chez Porsche : alors que la Taycan Turbo S revendique 775 chevaux de façon permanente, 870 chevaux pendant dix secondes et même 952 chevaux en pointe pendant le launch control, la RS e-tron GT Performance se « contente » de 925 chevaux dans la procédure du launch control. La RS e-tron GT « tout court » revendique elle 856 chevaux et la S e-tron GT, 679 chevaux en pointe. C’est cette dernière qui aura le plus de mal à s’insérer sur l’autoroute en toute sécurité (on plaisante). Les deux variantes RS disposent d’une fonction « boost » permettant de gagner 95 chevaux pendant dix secondes et la RS Performance possède un mode Track supplémentaire.

Très peu évoluée à l’intérieur, cette Audi e-tron GT restylée s’équipe comme la Taycan de meilleures batteries. D’une capacité de 97 kWh net au lieu de 83,7 kWh précédemment, ces accumulateurs pèsent 9 kg de moins et bénéficient aussi d’un système de refroidissement plus efficace. L’autonomie maximale peut atteindre 609 kilomètres (WLTP) pour la S e-tron GT et la puissance de charge atteint désormais 320 kW (soit 18 minutes pour repasser de 10 à 80% d’après Audi). La voiture augmente aussi la puissance de son freinage régénératif (à 400 kW au lieu de 290 précédemment).

A partir de 128 250€

Audi en profite bien évidemment pour augmenter le prix de la voiture, désormais fixé à 128 250€ pour la S e-tron GT d’entrée de gamme. Il passe à 162 400€ pour la RS e-tro GT et culmine à 175 350€ pour la RS e-tron GT Performance. Sachant que la Porsche Taycan Turbo S légèrement plus puissante que la RS e-tron GT Performance (avec le même groupe motopropulseur) démarre à 215 207€, l’Audi reste plus abordable que sa sœur à version équivalente. La Taycan propose cependant une version monomoteur de 408 chevaux pour abaisser l’addition à 105 011€. L’Audi, elle, fait l’impasse sur les variantes moins lourdement motorisées pour le moment.