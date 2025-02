Le Salon du 2 Roues de Lyon s'impose toujours plus comme le second rendez-vous européen

Les années se suivent et se ressemblent pour le Salon du 2 Roues de Lyon, qui bat des records de fréquentation à chaque édition.

Cette 32ème édition, qui s'est tenue à Eurexpo il y a quelques jours a été, de nouveau, l'occasion pour le salon lyonnais de faire tomber ses propres records en termes d'affluences.

Sur les quatre jours de l'évènement tout d'abord, avec 161 000 visiteurs enregistrés durant tout l'évènement (une fréquentation en hausse de 7 % par rapport à 2024), mais aussi sur la seule journée du samedi avec 64 736 visiteurs comptabilisés.

L'édition 2025 assoit, une fois encore, le Salon du 2 Roues comme le deuxième rendez-vous européen de l’univers de la mobilité à deux roues, derrière la grand-messe de l'industrie moto que constitue encore et toujours l'indéboulonnable salon EICMA de Milan (plus de 600 000 participants et 38 000 professionnels en 2024).

Une édition 2025 qui bat de nouveaux de records de fréquentation et témoigne de l'intérêt du public pour la moto en France

Le Salon voit également sa fréquentation professionnelle se densifier avec près de 6 000 visiteurs pros accueillis lors des deux journées du jeudi et vendredi.

Forts de cette édition 2025 réussie, Jack Monchanin, l’organisateur du Salon, et toute son équipe, donnent déjà rendez-vous au public pour la 33e édition du Salon du 2 Roues, prévue du 26 février au 1er mars 2026.