Les motos de plus de 125 cm3

Cette Terrot 350 cm3 HST d'avant-guerre (1930) a bien tiré son épingle du jeu puisque son estimation, fixée entre 1 200 et 1 500 euros, sera largement dépassée avec une adjudication contre la somme de 2 300 euros. En revanche, la Matchless 350 cm3 G3/L, proposée démontée sans que l'on sache si tous les éléments étaient présents et qui attendait entre 300 et 400 euros, partira contre 220 euros.

Avec 270 kilomètres à son compteur depuis sa restauration, ce triporteur Vespa ACMA voyait son estimation fixée entre 8 000 et 12 000 euros. Après un prix de départ proposé à 8 000 euros, ce paisible utilitaire trouve preneur contre 9 500 euros.

Pour cette BMW R50 proposée roulante mais qui mérite une belle restauration, on attendait entre 4 000 et 6 000 euros. Au final, on enregistrera une dernière enchère à 5 000 euros. Il en faudra à peu près autant pour qu'elle soit nickel (prix de départ 4 000 euros).

Enfin, sans surprise, ce Suzuki Van-Van 125 cm3 de 2003 voit son estimation (entre 1 000 et 1 500) être largement dépassée pour être finalement adjugé à 1 900 euros.

L'actualité des ventes aux enchères est un peu plus calme pendant la période estivale mais quelques vacations sont quand même programmée cet été alors restez à l'écoute...