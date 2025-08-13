Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Résultats de la vente du 19 juillet à Esvres: estimations respectées

Jean Jacques Cholot

2. Et à partir de 125 cm3, il y avait quoi?

 

Résultats de la vente du 19 juillet à Esvres: estimations respectées

 

Les motos de plus de 125 cm3

 Cette Terrot 350 cm3 HST d'avant-guerre (1930) a bien tiré son épingle du jeu puisque son estimation, fixée entre 1 200 et 1 500 euros, sera largement dépassée avec une adjudication contre la somme de 2 300 euros. En revanche, la Matchless 350 cm3 G3/L, proposée démontée sans que l'on sache si tous les éléments étaient présents et qui attendait entre 300 et 400 euros, partira contre 220 euros. 

Terrot 350 cm3 HST
Terrot 350 cm3 HST

 

 Avec 270 kilomètres à son compteur depuis sa restauration, ce triporteur Vespa ACMA  voyait son estimation fixée entre 8 000 et 12 000 euros. Après un prix de départ proposé à 8 000 euros, ce paisible utilitaire trouve preneur contre 9 500 euros.

Triporteur Vespa ACMA 125 cm3
Triporteur Vespa ACMA 125 cm3

 

 Pour cette BMW R50 proposée roulante mais qui mérite une belle restauration, on attendait entre 4 000 et 6 000 euros. Au final, on enregistrera une dernière enchère à 5 000 euros. Il en faudra à peu près autant pour qu'elle soit nickel (prix de départ 4 000 euros).

BMW R50 500 cm3 1955
BMW R50 500 cm3 1955

 

 Enfin, sans surprise, ce Suzuki Van-Van 125 cm3 de 2003 voit son estimation (entre 1 000 et 1 500) être largement dépassée pour être finalement adjugé à 1 900 euros.

Suzuki Van-Van 125 cm3 2003
Suzuki Van-Van 125 cm3 2003

 

 L'actualité des ventes aux enchères est un peu plus calme pendant la période estivale mais quelques vacations sont quand même programmée cet été alors restez à l'écoute...

