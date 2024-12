Un modèle rétro basé sur la Hornet CB1000 au catalogue Honda en 2025 ?

Avec les disparitions des Honda CB1100 et CB1300, la marque japonaise ne possède plus dans son catalogue de gros roadster au look rétro.

Cela pourrait néanmoins bientôt changer avec la sortie annoncée par nos confrères japonais de Young Machine et WeBike d’une déclinaison inédite de la CB1000 Hornet dévoilée l’année dernière à Milan.

Le modèle, qui arrivera dans les concessions très prochainement, pourrait en effet être rejoint rapidement par une version rétro du roadster sportif. Une moto qui verrait d’ailleurs son moteur, toujours dérivé de la CBR Fireblade 2017 s’adapter pour offrir plus de couple à bas et mi-régimes afin d’offrir une conduite moins sportive que la Hornet.

Une Honda Hornet en version rétro

Sobrement baptisé Honda CB1000, le modèle serait même présenté dès 2025 pour une arrivée dans le catalogue du constructeur japonais fin 2025, voire début 2026 en Europe.

Avec un design rappelant celui des illustres CB750F, puis des CB900F et CB1000F, cette nouvelle Honda CB1000 reprendrait ainsi le look global du concept CB-F, présenté en 2021 et que l’on pensait définitivement abandonné depuis.

Produite dans l’usine Honda de Kumamoto, la CB1000 entrerait alors en confrontation directe avec une autre moto au style rétro : la Kawasaki Z900RS. Un modèle particulièrement populaire sur le marché japonais.