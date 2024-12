Un ultime tour de piste pour la Honda CB1300S

Dans quelques mois, la Honda CB1300 Super Four (SF) va sortir du catalogue de la firme japonaise.

Encore en vente sur le marché japonais, le roadster à l'allure rétro repose toujours sur un moteur de 1 284 cm3 à refroidissement liquide développant 100 chevaux à 7 500 tr/min et offrant un couple maximal de 119,5 Nm à 5 000 tr/min.

Arrivée sur le marché en 1998, la Honda CB1300 Super Four a été présentée en 1997 lors du salon automobile de Tokyo un an plus tôt, et fera les frais de la nouvelle homologation qui entrera en vigueur dans le pays asiatique en 2026.

D'ici là, et comme cela a été le cas pour plusieurs modèles comme les CB1100 et CB400, Honda devrait offrir une sortie en grande pompe à son roadster iconique.

Un modèle malheureusement réservé au marché japonais

Selon nos confrères nippons, une Honda CB1300 Super Four Final Edition serait donc dans les tuyaux, et devrait même arriver au catalogue de la marque japonaise en 2025.

Une déclinaison Bol d'Or Final Edition de la CB1300 pourrait également être disponible sur le marché japonais dans les mois à venir.

Renouvelée en 2003 et modernisée avec un système d'injection électronique et un amincissement conséquent (- 20 kg avec un poids de 226 kg), la Honda CB1300 Super Four Final Edition devrait être disponible au cours de l'année 2025 au Japon en deux coloris : blanc et rouge et noir et gris.