Dans l’histoire du MotoGP, il y a un passage par lequel les plus grands monstres sacrés du bitume ont dû user leurs premiers sliders : apprendre les bases du pilotage au guidon de petites motos maniables, légères et faciles à appréhender.

Parmi les références incontournables de ce marché, la Polini 910 RS. Pur outil pédagogique conçu pour permettre aux pilotes en herbe de faire leurs armes sur les circuits de karting, la petite sportive offre la possibilité de gérer le transfert des masses, peaufiner ses trajectoires au millimètre, doser le freinage et développer une sensibilité fine à la poignée de gaz. Autant de points essentiels à maîtriser pour monter en cylindrée sereinement.

Sous ses airs de jouet pour enfants, la fiche technique reste ultra-sérieuse et 100 % « Made in Italy ». La sportive s’appuie sur une partie-cycle affûtée, articulée autour d’un cadre périmétrique en alliage moulé sous pression, d’une fourche rigide en acier inoxydable, de freins à disque de 122 mm à câble à l’avant comme à l’arrière et de mini-roues de 6,5 pouces chaussées de gommes larges (90 mm à l’avant, 110 mm à l’arrière).

Une référence pour tous les jeunes pilotes

Côté mécanique, on retrouve un monocylindre deux-temps de 39,69 cm³ refroidi par air, une admission par clapets intégrée au carter et un bon vieux carburateur SHA 14-14.

Le gabarit est fidèle à la catégorie des pocket-bikes : 945 mm de long, à peine 385 mm de haut et un réservoir de poche de 1,8 litre pour un poids plume de seulement 18 kg sur la balance.

La nouvelle Polini 910 RS version 2026, affichée à partir de 1 560 euros (hors taxe), se décline en deux variantes pour s’adapter à l’évolution des jeunes pilotes : la Minibike 910 RS Air Two-Tone 4.2 et la version plus hargneuse 6.2, toutes deux habillées d’une robe bicolore.