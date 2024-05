Exposé lors du salon EICMA de Milan en novembre dernier, le SYM PE 3 se dévoile petit à petit.

On en a ainsi récemment appris un peu plus sur ses caractéristiques techniques, et sur son autonomie annoncée à plus de 300 km.

Plus de 300 kilomètres d'autonomie pour le scooter PE3 de SYM

Hybride, le scooter développé par SYM et présenté en Italie sous forme de prototype, dispose d’un moteur électrique de 4,4 kW (soit 5,58 chevaux) alimenté par une batterie innovante en aluminium-ion de 75 V assurant une autonomie de 35 km, couplé à un moteur thermique dont la consommation est annoncée à 1L/100 km. Une unité thermique qui se met en marche uniquement une fois que la batterie est vide.

Ce qui, grâce au réservoir de trois litres lui octroie plus de 300 km d’autonomie.

Une donnée qui, sur le papier, est aujourd’hui très largement supérieure à ce que proposent les scooters électriques, tout en rivalisant avec certains des modèles stars du marché des scooters 125 cm3, dont le Honda PCX125.

Si on ignore encore quelle suite SYM donnera à son prototype PE 3, une éventuelle commercialisation ferait du scooter taïwanais le premier modèle hybride sur le marché. Une technologie dont les seuls représentants sont jusque-là les Kawasaki Ninja 7 et Z 7 Hybrid.