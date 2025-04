UM Wynwood 125 : Le scooter américain qui rêve de détrôner Piaggio en Europe

Une vague venue de Miami pourrait bien bousculer l’ordre établi sur le marché européen du deux-roues urbain. UM Motorcycles, marque américaine née dans la vibrante Floride en 1999, vient de lancer son nouveau scooter Wynwood 125, un modèle qui allie design italien, tarif agressif et promesse de durabilité. Une entrée remarquée qui fait déjà frissonner Piaggio, roi incontesté du segment.

Dévoilé au dernier salon EICMA, le Wynwood 125 – baptisé comme l’un des quartiers les plus arty et colorés de Miami – s’adresse à une clientèle jeune et urbaine, en quête d’un véhicule stylé mais pratique. Ce scooter, au look très inspiré des modèles de Pontedera (Piaggio, Vespa…), mise sur un design rétro-modernisé, des lignes simples et une grande maniabilité pour séduire les citadins européens.

« Avec le Wynwood 125cc, nous voulons proposer un véhicule qui allie style, sécurité et facilité d'utilisation », explique Francesco Messina, PDG de MO.VI SpA, distributeur officiel d’UM Motorcycles en Italie.

Performances et prix mini et une ambition affirmée en Europe

Sous la selle, on retrouve un monocylindre 4 temps de 125 cc, développant 7,2 kW à 8 000 tr/min, conforme à la norme Euro 5+. Le scooter est monté sur des roues de 16 pouces, parfaites pour affronter pavés, rails de tram ou chaussées dégradées.

Mais là où UM frappe fort, c’est sur le rapport qualité-prix : 2 190 euros, avec une garantie de 10 ans ou 100 000 km – un record sur ce segment. Autant dire que même les plus frileux seront tentés.

Depuis 2017, UM Motorcycles a posé des bases solides sur le Vieux Continent avec une gamme complète de motos et scooters. Aujourd’hui, avec le Wynwood 125, la marque passe à l’offensive et ne cache pas son ambition : devenir une alternative crédible aux géants italiens.

UM ne propose pas qu’un simple deux-roues. Elle exporte aussi une vision lifestyle à l’américaine, faite de liberté, de couleurs et de mobilité intelligente. Avec le Wynwood, l’Amérique débarque en ville. Et elle a du style.