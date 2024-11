Un nouveau maxiscooter dans le catalogue Sym

Après son scooter sport-tourer haut de gamme baptisé TTLBT, un nom dérivé de "Tartaruga" (tortue en italien), la marque taïwanaise SYM présente maintenant son CruiSym 400.

Basé sur la plateforme du MaxSym GT 400, le CruiSym peut ainsi compter sur le monocylindre de 399 cm3 à refroidissement liquide délivrant 25 kW à 6 750 tr/min. On retrouve également la même partie-cycle, avec une fourche avant classique, un double-amortisseur à l’arrière, des disques de 288 mm à l’avant et 275 mm à l’arrière avec ABS et un réservoir embarquant 13 litres.

Une nouveauté destinée à intégrer le catalogue 2025, dotée d’une signature lumineuse inédite reposant sur un éclairage full LED, et des clignotants avant intégrés dans les rétroviseurs.

Le CruiSym 400 dispose également d’un pare-brise réglable, d’une selle double (hauteur de selle de 780 mm), d’une instrumentation TFT de sept pouces connectée au smartphone grâce à l'application SYM, affichant notamment la navigation virage par virage, d’un coffre de 42 litres, d’un capteur de pression des pneus, d’un système de démarrage sans clé, d’une prise USB-C et de deux caméras (avant et arrière), le tout de série.

Le maxiscooter Sym CruiSym 400 sera disponible dans les concessions en septembre 2025, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.