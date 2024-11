SYM TTLBT : La tortue qui vole

SYM célèbre son 70e anniversaire en lançant son tout nouveau sport tourer haut de gamme, le TTLBT, qui incarne l'innovation, la polyvalence et la maniabilité de nouvelle génération. Ce modèle est conçu pour offrir une expérience de voyage exaltante, que la destination soit proche ou lointaine. Le TTLBT s'inscrit dans la série BT de la marque, inspirée par la culture historique de l'Orient, et représente un nouveau départ avec le nom « Tartaruga » – signifiant « tortue » en italien, symbolisant la stabilité et la résistance.

Le TTLBT se distingue par sa maniabilité et ses caractéristiques de pointe pour le tourisme. L'ergonomie a été soignée avec un cockpit spacieux et une hauteur de selle basse de 780 mm, offrant un confort optimal pour les longues distances. Un réglage à trois positions permet d’adapter la position de conduite selon les préférences du pilote. L’opus dispose également d’un grand espace de rangement, incluant un volume de 37 L sous la selle, ainsi que des sacoches latérales de 14,4 L et 13,6 L faciles à installer. Un porte-babage arrière permet de monter un top case plus grand pour un rangement supplémentaire.

Le TTLBT se distingue également par un pare-brise électrique à inclinaison variable, qui améliore le confort du pilote et réduit la fatigue lors de longs trajets. Les poignées chauffantes à quatre niveaux assurent un confort inégalé par temps froid ou en haute altitude. L’écran TFT de 7 pouces, tactile et multilingue, propose trois schémas d’affichage sélectionnables, avec des modes jour et nuit pour plus de lisibilité dans toutes les conditions de lumière.

Le moteur de 508 cc. du TTLBT est conçu pour offrir une puissance adaptée à toutes les conditions. Il dispose de modes de conduite « Normal » et « Pluie », avec un régulateur de vitesse actif au-dessus de 50 km/h. Grâce à la technologie Ride-by-Wire, les pilotes peuvent ajuster la puissance et la réponse du moteur en fonction des conditions de la route.

Avec son système de clé intelligent avancé, le TTLBT simplifie l’accès à la moto avec des fonctions pratiques comme la détection de proximité et l’ouverture automatique de la selle. Ce modèle combine confort, technologie et performance pour offrir une nouvelle référence dans le monde des sport tourers.