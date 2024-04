Ce vêtement à plus de 10 000 euros n'a presque rien à voir avec la moto

Difficile d'imaginer qui portera un tel équipement ou même dans quelles conditions. Car oui, contrairement aux apparences, ce pantalon et ces chaussures ne sont pas destinés à faire de la moto. Il s'agit en réalité d'une pièce de la marque de luxe Balenciaga fortement inspirée par la course sur deux-roues.

Inutile et hors de prix

L'ensemble en question se matérialise par des pièces de cuir en rouge et noir façon combinaison destinée à faire du circuit. Les coques pour poser les genoux dans les virages sont également de la partie. Cela dit, il ne sera pas simple de porter, retirer et entretenir ce drôle de vêtement puisque les chaussures sont cousues aux chevilles du pantalon. Vous devrez tout retirer d'un seul coup pour vous en séparer.

Cerise sur le gâteau, et puisqu'une absurdité ne se présente jamais seule, cet ensemble chaussures et pantalon Balenciaga est facturé au prix fort. Soyez bien assis : la marque demande la bagatelle de 11 500 euros pour avoir la chance de le porter. Au final, avec ce tarif absurde et son aspect parfaitement inutile pour faire du circuit, ce "Pantashoes" s'inscrit parfaitement dans les codes du luxe.