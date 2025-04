BMW S 1000 RR vs BMW M 1000 RR : 15 600 € de plus, pour quoi faire ?

Accélération : des catapultes… mais une plus affûtée

Sur le papier, les deux motos sont proches : elles font toutes les deux le 0 à 100 km/h en environ 3,2 secondes. Mais dès qu’on grimpe en vitesse, la M 1000 RR creuse l’écart.

Grâce à ses 218 ch à 14 500 tr/min (donc +8 ch et +750 tr/min par rapport à la S), à un moteur optimisé (cf.la partie moteur sur la page 1 de cet essai comparatif), elle allonge davantage à haut régime. Sa transmission finale et ses rapports de boîte légèrement différents permettent aussi de mieux utiliser la plage de puissance, surtout sur piste.

Autre atout : elle est 4 kg plus légère, ce qui aide à l’accélération et à la réactivité.

La S 1000 RR, avec ses 210 ch et ses rapports bien étagés, reste explosive. Mais son moteur est plus linéaire, moins nerveux dans les hauts régimes, et demande un pilotage un peu plus coulé.

Avantage M 1000 RR

Comportement en courbe : stabilité chirurgicale vs précision polyvalente

- Entrée de courbe

La M 1000 RR, avec son freinage plus précis et ses roues en carbon, permet des entrées de courbe plus agressives, avec une moto qui reste imperturbable. On notera tout de même une légère sensation de dribbling dans le train lors de la mise sur l’angle. Ça n’influe en rien sur la tenue de route, mais quand on n’a pas l’habitude, c’est assez perturbant.

- Stabilité au point de corde

Les 2 sportives ne se désunissent pas, même à très haute vitesse ou dans les freinages sur l’angle. Les suspensions DDC de la S 1000 RR et les suspensions mécaniques de la M 1000 RR encaissent très bien les contraintes d’une mise sur l’angle assez vive. Mais la géométrie du châssis légèrement différente sur la M (angle de chasse plus fermé, empattement plus long) favorise l’assise à l’attaque. On est donc mieux calé sur la Motorsport ce qui permet d’appréhender la remise des gaz plus “confortablement”.

- Sortie de courbe

La gestion électronique de la glisse (Slide Control) permet à la M de sortir plus fort, sans intervention trop brutale de l’électronique. Le grip est mieux exploité et le pilotage est plus fluide. La S 1000 RR reste précise, mais sa gestion de traction est un peu plus conservatrice. Il ne faudra pas hésiter à régler le DTC sur des degrés d’intervention relativement faibles (-2 par exemple). Sinon l’électronique bridera votre moteur pour qu’il ne dépasse les 10 000 tr/min à la moindre prise d’angle.

Avantage : M 1000 RR

Freinage en dynamique : une M taillée pour les gros freinages de GP

Sur piste, les étriers M offrent une attaque plus franche et un meilleur feeling pendant les longues phases de freinage. La sensation au levier est plus nette et plus constante. Sur piste, on peut vraiment rentrer plus tard et plus fort.

On sent clairement la contrainte sur le train avant lorsqu’on serre le levier de frein avant mais la M 1000 RR ne bronche pourtant pas. Vous pourrez même soulager cette contrainte si vous utilisez le frein arrière grâce au “Brake Slide Assist”. Nous n’avons pas tenté l’expérience mais vous devriez pouvoir freiner de manière encore plus agressive grâce à celui-ci.

La S 1000 RR offre déjà un excellent freinage, mais la M pousse le curseur encore plus loin.

Avantage M 1000 RR

Ligne droite : la guerre de l’air

- Aérodynamisme

Force est de constater que c’est bien sûr la M 1000 RR qui dénote par rapport à la version S. En 2025, la M profite de ses ailerons 3.0 qui sur le papier seraient plus efficaces que celles de la S, même si cette dernière a aussi progressé en 2025 (+37 % d’appui vs modèle précédent). Alors est-ce qu’on a réellement senti la différence ? C’est difficile à dire. Quoi qu’il en soit, les deux motos sont clairement stables à haute vitesse. Alors après, est-ce là un argument marketing de plus pour justifier sa filiation ou une réelle prouesse technique ? On vous laissera seul juge.

- Protection

En revanche, là où on sent une vraie différence entre la M 1000 RR et la S 1000 RR, c’est au niveau de la protection. La Motorsport dispose d’une bulle teintée plus haute, légèrement plus efficace pour soulager les cervicales. Et il est en effet plus facile de se mettre à l’abri derrière cette dernière. On sent beaucoup moins les turbulences. Si BMW revendique une vitesse de pointe de 314 km/h pour la M contre 303 km/h pour la S, la protection doit aussi y être pour quelque chose.

Avantage M 1000 RR