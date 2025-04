BMW S 1000 RR vs BMW M 1000 RR : 15 600 € de plus, pour quoi faire ?

Oui… mais pas pour tout le monde. La BMW M 1000 RR est une machine exceptionnelle dont les performances ne prennent tout leur sens que sur circuit. Et on le comprend d’autant plus quand on réfléchit à quelle machine de la concurrence nous pourrions mettre face à elle. Seule la Ducati Panigale V4S reste à peu près cohérente en termes de tarif comparée à l’allemande compétitrice car elle s’échange contre la somme de 34 690 € quand la Teutonne est disponible à partir de 37 000 €. Mais là où la bolognaise n’est pas comparable, c’est qu’elle est éligible à la compétition du fait de sa cylindrée (1 103 cm3). La bavaroise pourra en revanche s’aligner aux côtés de ZX-10RR , R1 GYTR ou encore de CBR 1000 RR-R SP , toutes moins coûteuses mais toutes moins puissantes et pas aussi poussées technologiquement. La M 1000 RR surpasse la S 1000 RR dans tous les domaines dynamiques, mais demande un niveau de pilotage élevé pour en tirer le plein potentiel.

Quant à la S 1000 RR, elle perd peut-être tous les points de la partie dynamique certes, mais elle en gagne un qui s’avère être assez important : celui du meilleur rapport prix/prestations. À 21 400 €, elle reste une hypersport ultra-performante, beaucoup plus “abordable”, et déjà bien taillée pour la piste avec les bons packs. Pour un usage mixte route/piste, elle proposera sûrement un compromis plus pertinent que la M. Il faut aussi noter qu’elle survit aux normes Euro 5+ même quand des géants japonais abandonnent le segment ou n’homologuent plus leurs superbike sur le marché européen. Aujourd’hui, face à elle, la concurrence se réduit. On retrouve donc la ZX-10R à 21 099 €, la CBR 1000 RR-R à 22 749 €, des 1000 cm3 immatriculables et éligibles aux divers championnats de France de vitesse.

Tableau récapitulatif

S 1000 RR M 1000 RR Design et finition x Ergonomie et confort x Moteur et transmission x (sur piste) Freinage x Assistances électroniques x x Tableau de bord et commandes x x Rapport prix/prestations x Accélération x Entrée et tenue en courbe x Freinage en dynamique x Ligne droite x Bilan 4 9

Caradisiac a aimé

Des vraies machines de compétition sur route

Package électronique complet sur les deux machines

Moteur jouissif dans les tours

Des packs d'options bien pensés mais... Caradisiac n'a pas aimé qui coûtent un bras

Même les prix de base piquent

