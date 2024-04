Des prix en baisse pour les scooters électriques Sym

Marque thaïlandaise fondée en 1954, Sym est aujourd’hui largement distribuée en France via un réseau de plus de 300 revendeurs.

En plus de sa gamme de modèles thermiques (scooters 50 cm3, 125 cm3 et maxiscooters, moto 125 cm3), Sym propose également dans son catalogue quatre modèles de petits scooters électriques équivalents 50 cm3 et limités à 45 km/h.

Depuis le 25 mars dernier, et jusqu’au 31 mai prochain, ce sont trois de ces modèles qui font l’objet d’une offre commerciale, avec des prix en baisse : les Sym e-Mio, Sym e-Fiddle et e-Fiddle 2 batteries.

Scooter électrique urbain, le e-Fiddle (95 kg à vide) dispose d’une hauteur de selle de 780 mm, d’un freinage à disque, d’un écran LCD, d’une béquille latérale, d’une béquille centrale et d’un support de top-case, tandis que le Sym e-Mio, compact, léger (70 kg à vide) dispose, lui, de roues de 10 pouces, d’un écran LCD, d’une béquille centrale et latérale et d’une prise USB.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Durant l’offre promotionnelle, la gamme électrique Sym est accessible à partir de 2 199 € au lieu de 2 324 € (bonus écologique de 525 € déduit) pour le e-Mio, 2 499 € (bonus écologique de 525 € déduit) au lieu de 2 724 € pour le e-Fiddle et 3 799 € (bonus écologique de 900 € déduit) au lieu de 4 049 € pour le e-Fiddle avec deux batteries.

Des remises à retrouver jusqu’au 31 mai chez tous les revendeurs Sym.