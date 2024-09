Deux nouveaux scooters arrivent chez Zeway

Avec son concept de scooters électriques à batteries interchangeables via des stations d'échange permettant de faire le plein d'énergie en quelques secondes seulement, Zeway poursuit son développement en France comme à l'étranger.

Premier réseau européen de ce genre, Zeway étend aujourd'hui son offre de scooters disponibles avec deux nouveautés, le swapperTwo et le swapperTwo+. Respectivement équivalents à des modèles thermiques 50 cm3 et 125 cm3, les deux nouveaux deux-roues du catalogue Zeway sont déjà disponibles dans cinq grandes villes françaises : Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et Toulouse.

Avec leur design inspiré par le style italien, les deux scooters profitent d'une autonomie de 60 kilomètres entre deux changements de batteries.

Des scooters électriques disponibles à partir de 165 euros par mois tout compris

Ils sont proposés avec différents abonnements (24 mois, 12 mois ou sans engagement), à partir de 165 euros par mois pour l'équivalent 50 cm3, et 180 euros par mois pour le 125 cm3. Un tarif qui comprend la location du scooter électrique avec kilométrage et échange de batteries illimités, l’assurance équivalent tous risques, l’assistance, la maintenance, ainsi que l’application mobile pour rechercher les stations d’échange de batteries les plus proches.

En plus du bonus écologique déduit, les swapperTwo et swapperTwo+ sont éligibles au Forfait Mobilités Durables (jusqu’à 800 €/an de réduction possible pour les salariés des entreprises ayant mis en place le FMD), et au Ticket Mobilité mis en place par le Ministère des Transports.