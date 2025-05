Les Honda Hornet 1000 et Kawasaki Z900 SE sont des roadsters accessibles, mais quel est le meilleur ?

Dans le rapide, la Hornet prend le dessus. Vitesse supérieure, stabilité augmentée, sentiment de sécurité impérial, elle devance la Z. La Kawasaki se pose habilement sur le bitume, tout en demeurant plus vive et plus réactive. Plus récréative, aussi. Dans l’hyper sinueux, la Z900 prend cependant les devants. Plus légère à emmener, plus facile, notamment dans les épingles, plus agile, avec un moteur nettement plus expressif dans le deuxième tiers du compte tours, elle pousse tout le temps et peut aussi compter sur ses suspensions de meilleure qualité (par rapport à la Hornet standard, rappelons le) pour convaincre et créer l’enthousiasme. Sur autoroute allemande, la Honda remontre son derrière à la miss K, avec un entrain certain dans les tours, plus de fougue, et une sixième longue. Souvent, sur route, elle dévoile son dessous (de moteur : ça lève décidément tout seul !), toujours avec l’aisance d’une exhibitionniste expérimentée. Et sans faire peur pour autant. Impressionnant. D’un point de vue confort, la Z s’impose pourtant. Sa selle, bien que plus courte, dispose d’un accueil nettement plus favorable sur long trajet, tandis que les passagers ne sont pas à la fête sur son strapontin arrière, préférant l’assise plus plate et plus agréable de la Hornet, ainsi que la position des repose pieds.

Qu’elles sont difficiles à départager, celles-là ! Et tant mieux. Loin d’être écrasante, la Hornet s’incline sur quelques points (électronique, niveau d’équipement, régulateur de vitesse, finition) et correspond à une clientèle plus mature et plus expérimentée pour rouler fort. La Z, elle, compte sur son look et n’a pas à voir peu de la guêpe. Défendant gaillardement l’honneur de 900 et d’une mécanique plus vivante, plus « énergique », moins feutrée et moins explosive aussi que celle de la Hornet, elle se donne à plein dès les départ et ne se ménage pas. Des pleins que l’on ne consomme pas si rapidement que redouté, tout en admettant qu’un quatre cylindres à de l’appétit lorsqu’on le chatouille, comptez plus de 7,5 l/100 si vous vous amusez fort. Et dans les 5 l/100 km si vous exploitez les bas et mi régimes, déjà très suffisants. La Z consomme d’ailleurs moins à l’attaque et en instantanée (de l’ordre de 1 l/100 k), permettant de dépasser les 300 km d’autonomie là où la Hornet peine à dépasser les 280. Il faut dire que lorsque l’on est jour, on va souvent chercher l’excitation là où elle se trouve, alors que la Z vous chauffe bien avant…

Ex aequo, les deux, alors ? Lorsqu’on les a dans son garage, oui. La Z900 peut être la moto de tous les jours, celle qui agrémente n’importe quel trajet de sa bonne humeur communicative et de sa bienveillance, de son moteur expressif et plein de conversation et de subtilités. Et pour en jeter davantage, pour se faire secouer par son moteur combatif et plus virulent quand on l’énerve, pour voyager un peu malgré un selle peu propice, la Hornet 1000, également plus ample niveau proportions et plus accessible physiquement. Et lorsque l’on doit choisir vraiment l’une ou l’autre ? Si vous avez de la bouteille à moto, des envies de sans modération et freinez peu, si les allonge-bras vous manquent et si vous n’avez pas 20 000 € ni besoin de plus de 200 ch, la Hornet 1000. Sinon, la Z 900 Se est parfaite, jusque dans ses « défauts ». Elle n’est un piège que pour qui s’y frotte, pas pour qui s’en pique. Et aux notes, elle l’emporte. Un match fou, vous disait on !

Honda Hornet 1000

Caradisiac a aimé

Le moteur schizophrène

Les qualités routières

Le gabarit de la moto Caradisiac n'a pas aimé L’électronique moins performante (freinage, TC, réglages)

Les mi régimes en retrait (dans le très sinueux)

Le confort de selle en option

Kawasaki Z900 SE

Caradisiac a aimé

Plus facile et plus joueuse que la Hornet !

La gestion électronique supérieure (IMU, TCS définitivement désactivable) Caradisiac n'a pas aimé La position de conduite plus compacte pour les grands

La hauteur de selle pour les petits (mais quel confort !)

L’ergot de béquille latérale trop court