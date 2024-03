Les scooters électriques Zeway débarquent à Toulouse

Solution innovante pour convertir les jeunes urbains à la mobilité électrique, Zeway étend son offre régulièrement à de nouvelles villes.

Après Paris et sa proche banlieue il y a trois ans, puis Bordeaux et Nice, Zeway s’implante désormais à Toulouse.

Avec son principe de « swapping », qui permet d’échanger sa batterie de scooter vide contre une pleine en seulement quelques secondes via une des stations d’échange disséminées dans la ville, Zeway propose une offre inédite.

Maintenant disponible à Toulouse, Zeway compte déjà onze stations d’échanges installées au cœur de la Ville Rose et aux alentours, au sein d’enseignes partenaires, alors que cinq points d’échanges supplémentaires seront implantés d’ici cet été.

La gamme Zeway comprend aujourd’hui six modèles de scooters 100 % électriques via des formules d’abonnement à partir de 145 €/mois, pour s’adapter à chaque usage : les swapperOne et swapperX, équivalents 50 cm3, le swapperX+, équivalent 125 cm3, le swapperTriango+ , un trois-roues équivalent 125 cm3 et les swapperXPro et swapperXPro+, à destination des professionnels (flotte commerciale, de SAV ou livraison du dernier km).

Outre la location du scooter avec kilométrage et échanges de batterie illimités, l’abonnement comprend l’assurance tous risques, l’assistance, la maintenance, ainsi que l’application mobile pour se faire guider vers la station d’échanges la plus proche.