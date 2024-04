Nissan va vendre des scooters électriques

Alors que le partenariat avec Seat pour la commercialisation d’un modèle de scooter électrique rebadgé au nom du constructeur espagnol prendra fin une fois les véhicules en stock vendus, le constructeur espagnol Silence s’est désormais associé à la marque automobile Nissan pour la commercialisation de ses modèles électriques.

Ainsi, dès le mois de juin prochain, on retrouvera des modèles de scooters électriques Silence dans quelques-unes des concessions Nissan françaises. Des modèles de scooters zéro émission équivalents 50 cm3 et 125 cm3 ainsi que le trois-roues S03, mais aussi une petite voiture sans permis, la Silence S04.

Un galop d’essai qui ne concerne pour le moment que quelques points de vente, principalement situés en agglomérations, comme le justifie Leon Dorssers, vice-président de Nissan : « Les besoins des conducteurs des villes d’aujourd’hui évoluent : leurs déplacements domicile-travail, leur attitude à l’égard de la mobilité et de ce qui constitue pour eux un moyen réaliste et efficace de se déplacer dans les zones urbaines. Pour y répondre, nous devons penser de manière plus intelligente, plus petite et plus légère. »

Un premier test à partir de cet été qui donnera donc le ton avant d’envisager de déployer cette offre de façon plus large au niveau européen : « Nous allons faire les choses étape par étape. Nous utiliserons d’abord l’espace disponible au sein des concessions plutôt que de réaliser de quelconques aménagements. Nous verrons à quel point ce projet fonctionne et de quelle manière il se développe. Mais l'objectif est d'embrayer ensuite et de distribuer Silence dans un plus grand nombre de concessions. » a ainsi confirmé la marque.