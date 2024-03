Seat dit Stop, ou presque !

Pensé comme une solution de mobilité complémentaire à la voiture électrique, le scooter électrique Seat Mó, décliné en versions 50 cm3 et 125 cm3, n’a pas eu le succès commercial escompté. Une situation d’échec que reconnaît la marque, qui a donc décidé de stopper la commercialisation de ces modèles une fois le stock de véhicules écoulé.

L’annonce est venue de Wayne Griffiths, le P.-D.G. des marques Seat et Cupra lors de la présentation des résultats de Seat S.A. : « Les ventes de scooters ne sont pas en ligne avec nos attentes. Le marché n’a pas été à la hauteur, ce qui n’a pas permis d’atteindre une situation profitable. Nous allons donc arrêter. »

Une réaction simple face au constat d’échec rencontré par le scooter électrique Seat, en réalité simple modèle développé et fabriqué par le spécialiste espagnol Silence et rebadgé au nom de la marque automobile.

Si les scooters électriques Mó vont donc progressivement disparaître du catalogue Seat, la marque automobile n’entend vraisemblablement pas encore tirer un trait définitif sur la mobilité électrique urbaine pour autant. « Des discussions sont en cours pour introduire une microcar dans notre offre mais cette décision n’est pas arrêtée » a même avoué Wayne Griffiths.

« L’automobile est notre spécialité et si nous proposons un quadricycle, il devra être à la hauteur de nos standards en matière de style, de finition, d’équipements et de sécurité », a complété Robert Breschkow, directeur des marques Seat et Cupra pour la France. Le véhicule pourrait de nouveau être basé sur un modèle développé par Silence, mais cette fois plus largement revu à la sauce Seat.

Une future rivale venue d'Espagne pour la Citroën Ami, ou la récente et sexy Fiat Topolino ?