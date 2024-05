Souo S2000 : huit cylindres à plat pour cette énorme routière chinoise

Poids lourd de l’industrie automobile chinoise, le groupe Great Wall Motors (GWM) compte se diversifier, que cela soit via l’arrivée sur le marché européen ou en se lançant sur le marché moto avec une nouvelle marque dédiée : Souo Motorcycle.

Ce nouveau venu dans l’univers des deux-roues, a frappé fort d’entrée de jeu avec la présentation de son premier modèle lors du salon de la moto de Pékin : la Souo S200. Une (très) grosse routière qui, comme son nom l’indique, repose sur un moteur de 2 000 cm3 : un huit-cylindres à plat façon Boxer.

Esthétiquement inspirée par la Honda Gold Wing, l’une des références incontournables du segment, la Souo S2000, qui sera déclinée en deux versions : GL et ST, dispose également d’un système de transmission semi-automatique à huit rapports là encore très proche de ce que propose le DCT Honda.

On retrouve par ailleurs sur la moto un cadre en aluminium, une fourche avant de type « Hossack », c’est-à-dire avec un ressort de suspension placé entre le réservoir et la fourche, un système de freinage signé Brembo avec étriers avant à montage radial à quatre pistons, un système stéréo, un écran TFT, la connectivité Bluetooth, des poignées et selles chauffantes, un frein de stationnement automatique, un éclairage full LED, plusieurs modes de conduite ou encore un régulateur de vitesse.

Dévoilée il y a quelques jours seulement à Pékin, on ignore encore le tarif de cette Souo S2000, et sa disponibilité future sur le marché européen.