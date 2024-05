Marché moto en avril : Yamaha réduit l'écart avec Honda, BMW perd une place, Kawasaki et Triumph se maintiennent alors que Harley-Davidson sort du Top 10

Après un mois de mars 2024 en baisse par rapport à 2023, avril dernier a de nouveau vu la courbe des ventes de deux-roues motorisés dans le vert, avec 20 379 unités neuves immatriculées. Un chiffre paradoxalement moins important que février (20 778), qui est néanmoins supérieur de 7,7 % à celui de l’année dernière, quand 18 796 motos et scooters avaient alors trouvé preneurs. Sur les dix dernières années, seules 2021, avec 21 322 unités vendues, et 2019 avec 20 481 unités ont enregistré des chiffres supérieurs.

Ce bon mois d’avril pour les professionnels du secteur a particulièrement profité à Honda, qui reste le constructeur numéro un en France avec 3 907 deux-roues vendus, mais surtout à Yamaha, qui outre le fait de récupérer sa seconde place au classement, s’est approché du leader avec 3 360 unités vendues. BMW conserve sa 3ème place, mais se fait distancer avec 2 114 unités. Le constructeur allemand est talonné par Kawasaki (1 764 unités), tandis que Triumph confirme sa place dans le Top 5 avec 1 102 motos vendues. Une barre symbolique des 1 000 ventes que ne franchit aucun autre constructeur puisque si KTM (965 unités) et Suzuki (818 unités) s’en approchent, le reste du marché moto en reste loin, que cela soit Ducati (508 unités), Piaggio (487 unités) ou Aprilia (413 unités). Quant à Harley-Davidson, la marque américaine perd pour sa part sa place dans le Top 10, à la 11ème place avec 400 motos neuves immatriculées en avril dernier. À noter également les bons mois de Royal Enfield (346 unités), Zontes (324 unités), Kymco (303 unités) et CFMoto (282 unités).

Dans le détail des modèles, la première place revient à la nouvelle BMW R 1300 GS, avec 519 immatriculations. Le trail allemand devance deux modèles Yamaha, le scooter X-Max 125 (487 unités) et le trail Tracer 9 (404 unités). Les Japonais sont décidément à la fête avec les Honda Forza 125 (393 unités), Honda PCX 125 (387 unités), Yamaha Ténéré 700 (378 unités) et Honda CB750 Hornet (377 unités), Yamaha TMax 560 (376 unités), Kawasaki Z900 (369 unités), Yamaha Tracer 7 (350 unités), Yamaha MT-07 (340 unités) et Honda CBR650R (286 unités).

À la 12ème place on retrouve la Zontes ZT125 (283 unités), suivie par la Honda Africa Twin (249 unités), la Kawasaki Z650 (247 unités), le scooter Honda X-ADV (218 unités), la BMW R 1250 GS Adventure (213 unités), la Honda Transalp 750 (206 unités), la Yamaha MT-09 (203 unités), et la Honda NT110, qui clôt le Top 20 avec 192 unités, juste devant la Suzuki V-Strom 800 (184 unités) et la Royal Enfield Continental GT 650 (175 unités).

Si avril 2024 a donc été supérieur à 2023 en termes de volume de ventes, le mois de mai 2024 aura fort à faire pour surpasser 2023, qui avait établi un nouveau record sur les dix dernières années avec 21 080 deux-roues neufs immatriculés.