Marché moto en mars : Honda reste en tête, BMW s'empare de la seconde place devant Yamaha et Triumph confirme

Si le mois de février 2024 s’est révélé particulièrement prolifique pour le marché moto français, avec une belle hausse de 4,4 % du volume de ventes, mars voit le retour d’une légère baisse, avec 20 778 motos et scooters de 125 cm3 et plus vendus sur la période, soit 2,2 % de moins que l’année précédente.

Un bilan global qui tient également compte du marché de l’électrique, de nouveau en très net recul en mars dernier avec des chiffres en baisse de 6,5 % par rapport à mars 2023 et un volume de ventes limité à 811 deux-roues équivalents 125 cm3 et plus, dont 270 assurés par BMW avec ses CE 04 (256 unités) et CE 02 (14 unités).

Des difficultés que ne connaît pas le numéro un des ventes en France : Honda. Le constructeur japonais reste en tête avec 4 812 immatriculations, dont 1 090 unités du Forza 125. À la seconde place, et c’est une surprise, on retrouve BMW avec 2 748 deux-roues neufs immatriculés en mars 2024. La marque bavaroise domine d’une courte tête Yamaha, qui conserve sa place sur le podium avec 2 701 unités vendues en mars.

Un gouffre sépare le Top 3 du reste puisque Kawasaki, 4ème, n’a enregistré « que » 1 904 immatriculations de motos neuves, pour une belle progression de 22,4 % tout de même par rapport à mars 2023. Triumph confirme sa bonne santé avec la 5ème place (1 150 unités), devançant KTM qui a enregistré 934 ventes en mars 2024, Suzuki, Ducati, Harley-Davidson et Royal Enfield, qui intègre le Top 10 avec 311 motos vendues.

Dans le détail des modèles, le scooter Honda Forza 125 caracole en tête des ventes du marché moto et scooter en mars 2024 avec 1 090 unités vendues, soit plus du double de son chiffre de février dernier (521). Du côté des motos, la nouvelle BMW R 1300 GS arrive en seconde position du marché global de mars 2024, avec 556 immatriculations, loin devant la Honda Hornet (430 unités vendues) et la BMW R 1250 GS Adventure, qui fait de la résistance avec encore 389 immatriculations.